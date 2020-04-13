復工不久又放假 傳陸家電大廠擬裁員逾萬人

據報導，因新冠肺炎疫情蔓延，中國大陸家電企業經營環境嚴峻，部分廠商「復工不久就再次放假」，海信集團擬計劃裁員逾萬人的消息不脛而走。

根據中國財新網12日報導，多名海信集團內部人士透露，海信已啟動裁員計畫，裁員規模將超過萬人，裁員將於5月底之前全部完成。

星島日報今天報導，海信雖澄清上述傳聞，卻指稱家電行業國內外市場均出現大規模下滑，而海信海外業務收入占集團整體營收逾4成，經營形勢嚴峻。

海信集團發布聲明指出，「我們和所有企業一樣，面臨度過難關、保住數萬名優秀員工飯碗的艱苦挑戰。為此，我們採取高管帶頭降薪、通過末位淘汰加速員工隊伍『優勝劣汰』」。

但公告指出，網絡有關海信定量裁員的訊息，數據並不屬實。

星島日報的報導指出，除了海信外，大陸家電企業美的集團董事長方洪波2月曾發表公開信指出，「今年開局確實格外挑戰，經營風險激增，但今年我們不會因此裁員一人，不會降薪」。

另外，格力電器董事長董明珠曾透露，格力2月銷售業績損失達人民幣200億元（約新台幣854億元）。

報導轉述大陸家電行業分析師劉步塵說，「今年整個家電行業面臨有史以來最嚴峻的一年。廣東部分企業由於海外訂單減少，復工不久就再次放假，也有一些小公司倒閉。像海信這樣的大公司裁員，也釋放市場低迷的訊號」。

報導表示，儘管北京中央屢次強調「穩就業」，但大陸仍然出現失業潮，國家統計局的數字顯示，2月分調查中國城鎮失業率攀升至6.2%。