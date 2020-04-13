央行示警中國Q1不樂觀 最壞情況恐衰退

新冠肺炎疫情重創全球經濟，中國最早爆發疫情，率先祭出封城、停工等措施，其經濟情勢也是外界關注重點；中央銀行報告指出，在最壞情境下，中國第1季經濟成長率將減少7.3個百分點，經濟恐陷入衰退。

中國本週將公布第1季經濟成長率，成為外界關注的財經焦點，不過央行早在3月中旬的理監事會議，就相當關注此議題，報告也特別提到，中國今年第1季經濟成長率將受到最大衝擊。

央行報告指出，疫情重創中國經濟活動，恐拉低今年經濟成長率，且第1季經濟成長率受到最大衝擊；綜合國際主要機構預測值中位數來看，第1季經濟成長率受疫情影響將減少約3.1個百分點，約為3%，但在最壞情境下，成長率將減少7.3個百分點，經濟恐陷入衰退。

至於中國全年經濟成長率預測值，央行報告寫到，中國今年經濟成長率受疫情影響將減少約1.2個百分點，最新預測值約為4.6%，但在疫情最壞情境下，經濟成長率預估將減少約2.6個百分點。

央行指出，中國為了抑制疫情蔓延，1月下旬起陸續進行管制措施，區域廣且規範嚴格，影響人流及物流，廠商也被要求延後開工，衝擊在地經濟活動。

儘管2月中旬以來，隨著境內疫情趨緩，中國政府推動有序復工，央行表示，2月下旬後，疫情迅速擴散全球，全球需求可能下滑，恐對製造業帶來二度衝擊。

中經院副院長王健全則說，中國疫情有控制住，現在復工情況表現還不錯，3月製造業採購經理人指數（PMI）更強勁走揚，跳升至52，較2月上升16.3個百分點，使得外界預期中國經濟有望快速回溫，但他坦言「V型反彈現在講還太早」。

王健全分析，疫情分階段衝擊經濟，第一波是供應鏈斷鏈，第二波是內需服務業慘淡，第三波是全球經濟成長走緩；現在看來，中國開始復工復產，國內情勢回穩，但歐美疫情嚴峻恐使需求走弱，屆時全球經濟下行的外溢效果，將反過來影響中國。

王健全認為，中國第1季、第2季經濟應該都不會太好，而且歐美疫情沒有穩定之前，都沒辦法太樂觀，不論疫情發展、各國經濟情勢、復工復產狀況，都必須持續觀察。