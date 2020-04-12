鍾南山：大陸疫情二度爆發可能性小

大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，境外輸入病例傳播的危險性肯定存在，但造成大陸疫情二度爆發可能性比較小。他指大陸社區居民都有很強的自我防護意識，一旦有人出現發燒等症狀，也能夠快速報告或接受診斷，進而隔離。

人民日報報導，他強調，現在還不是除下口罩的時候。現在國內外情況懸殊，大陸已步入疫情第二階段，而其他一些主要國家還處於大爆發的第一階段。這意味著人傳人的機會率非常高，戴口罩仍是很重要的自我防護手段，現在就提出不戴為時過早。不過，在疫情不嚴重的地區、人少的地方或空曠場所，倒不見得必須戴。

鍾南山又指，疫情是否到拐點，要看政府能不能出手進行強力的干預，現在談全球疫情拐點為時尚早。他認為其他國家有很多不可測的因素，現在預測全球拐點，就比預測大陸的難得多，按目前這個形勢發展，恐怕還需要兩周。

針對於狗、貓、老虎等一些動物核酸檢測呈陽性，究竟是污染造成還是感染的，鍾南山認為有待觀察。他指出，有些動物身上原本就帶有一些病毒，不一定有症狀，也不一定會傳染。現在就認為這些動物身上的新冠病毒既能傳染人，又能傳染動物，而且都能致病，結論下得太早。

鐘南山稱，目前試驗的一些藥物，實驗結果肯定有效，還有一些中藥，如：連花清瘟，抗病毒作用不強，但抗炎症方面表現突出。此外，還有中藥血必凈，用於活血化瘀，對重症病人的治療初步看也是有效的。

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