俄羅斯飛上海班機 驚傳80疑似病例

俄羅斯近日的2019冠狀病毒疾病疫情失控，相鄰的中國首當其衝。上海10日新增80例待排查疑似病例，全部從俄羅斯乘坐同一班航班抵滬，同班機的所有旅客也被隔離。

上海市衛健委今天通報，10日沒有新增境外移入確診病例，但當天新增80起待排查疑似病例，他們全部來自俄羅斯，並乘坐同一班航班抵達上海浦東國際機場。

通報指出，這80名乘客因為有症狀，入關後隨即被送往指定醫療機構觀察。而同航班所有乘客都已集中隔離觀察。

財新網報導，涉事航班是俄羅斯航空的SU208航班，9日從俄國莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport）起飛，10日上午9時抵達上海，機上有204名乘客。

俄羅斯近日的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情加劇，10日新增確診多達1,667起，累積確診人數達到13,584人。

報導表示，全球疫情蔓延後，許多國際航班受影響，不少中國留學生和華人經由俄羅斯回國。而在俄羅斯疫情爆發後，當地經商的中國人也陸續回國。

報導指出，4月至今有兩班航班從俄羅斯飛往中國，之前經停山西太原落地的CA910航班已有28人確診，而該航班200多人也被隔離觀察。

俄羅斯目前已躍升為中國的第2大境外疫情輸入來源地，截至10日，中國有240起俄羅斯境外移入確診病例。

目前上海累積共有216起境外移入確診病例，本地確診病例339例，暫時沒有本地疑似和無症狀感染者。

（中央社）

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