中醫藥受追捧 連花清瘟漲價近6倍仍供不應求

當前新冠肺炎疫情席捲全球，疫情首發之地中國大陸近期提倡用中藥來對抗病毒，尤其知名的中國工程院院士鍾南山團隊最新研究宣稱，中藥「連花清瘟」可有抑制病毒後，讓連花清瘟成為一夕爆紅的抗疫聖品，在國際市場受到追捧，價格大漲近6倍仍供不應求。

綜合陸媒報導，新冠肺炎疫情在國際蔓延後，意外讓中醫藥產品受到一些國家當地民眾，特別是華人圈的熱捧，尤其當連花清瘟被大陸的「國家隊」專家點名後身價飆漲，就連大陸駐外大使館給當地留學生準備的「健康包」中，都備妥此一防疫藥品。

多位在歐洲的大陸留學生表示，目前很多華人自發團購大陸的連花清瘟等防疫用品，在市場需求急速升溫下，原本在大陸才賣人民幣十幾元的連花清瘟，如今價格已漲到每盒100元，即便這樣也不能保證有貨。

報導指出，從大陸藥店和境內電商平台來看，目前在售的24粒裝連花清瘟膠囊零售價僅每盒15元左右，而在跨境電商ebay平台上價格卻已達到每盒88.2元。時間方面，以大陸寄送到英國為例，該平台預計要耗時半個月到一個月才能送達。

除了連花清瘟之外，由於義大利、西班牙、美國等國的肺炎確診件數均超越大陸，這也促使「中藥抗疫」的效果在國際間受到關注，近日美國、義大利、荷蘭、英國、匈牙利等國的中醫藥診所問診人數大增，尤其是中醫藥飲片及配方顆粒銷售量猛增至2到3倍。

價格上漲的還包括中草藥原料如金銀花、桂枝、藥用牡丹等價格。以美國紐約的中藥房為例，原本40磅（約合18公斤）的藥材要賣上兩三周，現在幾天就賣光。最暢銷的是金銀花和板藍根沖劑，不僅貨源緊張，價格也上漲。

針對當前中醫藥受到追捧，大陸市場機構人士認為，無論中醫藥的抗疫效果有多少，當前的相關治療方案如能在全球推廣，對整個中醫藥行業來說具有一定提振作用，尤其是有抗病毒功效的中成藥將迎來不錯的發展契機，目前已經有部分A股上市公司藉此機會進行擴產，並進一步輸出海外。

延伸閱讀

鍾南山向歐洲專家力推中西2款新冠明星藥

增強抵抗力！這幾味中藥有效但不能亂服用