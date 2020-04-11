中國院士首富吳以嶺 用蟲子做藥賺成百億富豪

新冠肺炎疫情在全球持續擴大，大陸提倡用中藥對抗病毒，而生產「連花清瘟」中藥的以嶺藥業近期在股市中表現強勁，該公司的創辦人、中國工程院院士吳以嶺的財富也水漲船高，成為中國院士裡的首富。

綜合陸媒報導，連花清瘟在SARS時期被以嶺藥業所研發，目前已成為大陸政府醫學觀察推薦用藥，而廣東省也屢次提及連花清瘟的效果。

根據以嶺藥業官網顯示，連花清瘟膠囊的主要成份包括連翹、金銀花、炙麻黃、炒苦杏仁、石膏、板藍根、綿馬貫眾、魚腥草、廣藿香、大黃、紅景天、薄荷腦、甘草等。其中，連翹、金銀花、板藍根等藥物均具有清熱解毒的功效。

目前，山東、浙江、河北、上海、北京等已將該藥列為推薦藥品。不僅如此，鍾南山團隊也發表論文稱，連花清瘟有抑制新冠病毒細胞複製的作用。

此外，連花清瘟已在香港、澳門、巴西、印尼、加拿大、泰國等地註冊獲得上市批准，其公司也在積極推動連花清瘟產品的海外註冊工作。

在眾多利好消息的加持下，以嶺藥業的股價不斷走高。2020年1月2日以來，以嶺藥業股價已經從人民幣（下同）12.11元，漲到25.88元（截至4月10日陸股收盤），漲幅高達113.7％。而作為以嶺藥業的創辦人，吳以嶺的財富也水漲船高。2020年2月胡潤全球富豪榜顯示，吳以嶺家族擁有110億元財富。

出生於中醫世家的吳以嶺在醫院工作時，曾針對心血管疾病改進了一則處方，這也成為以嶺藥業的起家之本。這則處方主要是用人參作為主要治療藥物，又加入了包括：全蠍、水蛭、蜈蚣、土鱉蟲、蟬蛻五種蟲類藥，最終製成「通心絡」膠囊，免費給病人服用，結果效果良好，後來銷售十分火爆，2009年吳以嶺更被評選為中國工程院院士。

2010年，以嶺藥業生產的「通心絡」產品營收便達到9.2億元，更有媒體稱，「吳以嶺靠幾條蟲賣了幾個億」。而公司最終在2011年7月在深圳證券交易所中小板上市。

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