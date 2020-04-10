降價救蘋果！iPhone 11在陸砍到流血價

圖／本報資料照片

新冠肺炎嚴重打擊電子消費市場，傳出大陸多家電商開始降價蘋果iPhone手機，iPhone 11降價近新台幣7000元，希望可以藉此刺激買氣。

外媒報導，京東目前iPhone 11 64GB版本的售價為4999元人民幣，比原價便宜500元人民幣，而iPhone 11 Pro降幅更大，比原價省了1200元人民幣，高階的iPhone 11 Pro Max降幅更高達1600元人民幣（將近新台幣7000元）。蘇寧和國美等電商也出現同樣的降幅，惟蘋果大陸官網並未出現降價。

報導指出，新冠肺炎疫情已經打擊了智慧手機的供應鏈，生產iPhone的工廠停工了很長的時間，儘管已經陸續復工，但分析師認為，在消費者需求端仍存在許多不確定因素。

根據Strategy Analytics的最新報告，在3月21日至3月25日期間接受調查的1300名大陸消費者中，有37%決定延後購買新手機。原本市場預期新的5G手機將有助於推動今年的智慧手機市場，但仍有32％的受訪者表示會延後買進5G設備。

Strategy Analytics指出，目前蘋果iPhine 11系列在大陸降價是正確的選擇，不僅可以帶動在大陸的銷售和需求，也有助抵銷其他市場的銷售下滑。

文章來源：Apple retailers in China offer steep iPhone 11 discounts to bolster demand

（中時電子報 徐慈薇）

延伸閱讀

疫情干擾 傳iPhone新4款工程驗證時程延後

5G救不了蘋果？小摩：iPhone銷量恐慘摔

蘋果iPhone 9現身網購平台 再傳5／1出貨

工商時報 數位編輯
你可能還喜歡

大陸防控措施漸鬆 人民幣優於其他亞洲

宅經濟發威 低檔遊戲股落後補漲

川普猴急救經濟 打算5月全美大部分復工

連鎖旅館撐不住 向行庫申請降租求生存