陸現報復性漲價 名店帳單嚇死人

大陸知名連鎖餐飲店海底撈和西貝，近日接連漲價，遭批評「報復性消費」還沒出現，店家卻先「報復性漲價」。餐飲業台商指出，客源基數仍不高的情況下，漲價意義不大，應該趁此時做好品質和服務升級，不必急著漲，在操作品牌的「溢價」策略的同食，還須充分權衡自身、市場與消費者三者利益，尋求最大公約數。

大陸火鍋連鎖店海底撈，最近被網友曬出消費帳單，赫然發現半份血旺從16元（人民幣，下同）漲到23元，半份馬鈴薯片13元，換算下來一片就要1.5元，沾醬調料10元一位﹔白飯7元一碗，沒吃幾樣人均就花到約220元人民幣，將近1000元台幣。同樣是名店的西貝，也被發現漲價，在外賣菜單上，馬鈴薯燉牛肉要80元，酸菜封缸肉也要80多元，有大陸網友直言「漲價漲得滿臉問號！」

海底撈工作人員稱，因疫情期間不能群聚用餐，桌椅間隔加大，接待客流量有一定限制，加上員工沒有滿員復工，人力成本相應上漲，食材成本也增加，所以部分門市調整價格。

不過也有店家逆勢操作，大陸麥當勞推出半價優惠，原價81元的「金桶」，6日只要半價39元，大批消費者蜂擁而至，出現排隊搶購，有人給予好評，認為這是特殊時期體恤人民，也有人批評此舉是另類營銷，反造成人潮聚集，不利防疫。

資深餐飲業台商、大成集團副董事長韓家宸受訪指出，現在餐廳的客人數，恢復還不到五成，基數很低，他認為漲價沒有太大意義，應該趁這段時間自我整頓革新，在品質、研發和服務上升級，等到六七月態勢更加明朗，再以「老店新開」之姿漲價也不遲。

食久記創始人、兩岸餐飲品牌營銷專家May Lin分析，海底撈和西貝，是利用行銷學上的「溢價」策略，善用自身品牌優勢、內涵及消費者定位，提高價格，但她強調，還是必須充分權衡自身、市場與消費者三者利益，尋求最大公約數。

（旺報 陳君碩 ）