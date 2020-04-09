大陸首度暫停 陸生來台就讀

在綜合考慮當前新冠肺炎疫情防控及兩岸關係形勢下，大陸教育部9日宣佈，暫停2020年各地各學歷層級畢業生赴台灣升讀工作。這也是自2011年台灣開放大陸籍學生報考台灣大專院校以來，大陸首度暫停陸生赴台就讀工作。

新冠肺炎疫情於1月在武漢集中爆發，我政府隨即在2020年2月6日宣佈暫停大陸居民赴台，陸生與港澳生目前仍無法返台就學。根據陸委會初步預估，截至2019年底，台灣的陸生人數為8,353人，目前仍居留在台灣的陸生約有800多人，無法返台就讀的學生約有7,000多人。

大陸教育部港澳台辦負責人9日表示，目前已在台灣的大學就讀，並願意繼續在台灣升學的陸生，可依自願原則在台灣繼續升讀。當務之急，要解決陸生返回台灣大專院校就讀受阻問題，切實維護他們的正當權益。至於大陸大學2020年對台招生政策不變，有關招生信息已在大陸大學港澳台招生信息網公布。

針對大陸教育部9日特別強調，切實維護陸生返台就讀的正當權益，稍早台灣教育部已啟動「安心就學措施」，各大專院校也可以就個案情況，安排陸生開學選課、註冊繳費、修課方式、成績考核、請假休復學、輔導協助等事宜，啟動學生安心就學措施，提供彈性修業機制，以即時提供協助。

數據顯示，台灣自2011年對大陸開放招生以來，陸生來台人數初期呈現穩定成長，至民進黨在2016年重新執政後，兩岸政治關係降至冰點，連帶觀光及人員往來均受影響，陸生來台人數呈下降趨勢。據台灣教育部資料顯示，台灣在2019年對大陸招生數量為2,259人，較2015年招生數量的高峰期3,019人，衰退25％左右。