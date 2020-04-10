3月下載逾億次 TikTok奪冠

新冠肺炎疫情帶動線上娛樂及遠程辦公需求，根據市場調研機構Sensor Tower數據，短影音分享平台TikTok（抖音海外版）在3月全球非遊戲下載榜上奪冠。另因近期遠程辦公需求大增而爆紅、隨後卻身陷資安問題的視訊會議軟體Zoom，則擠進前三。



Sensor Tower數據顯示，包括App Store及Google Play在內的全球非遊戲下載量中，TikTok、WhatsApp、Zoom、Facebook、Messenger分居前五。TikTok總下載量達到1.15億次，年增98.4％，其中印度市場貢獻29.5％，巴西市場貢獻9.4％。排名第二的WhatsApp，下載量達7,630萬次，年增7.7％。



分系統看，Tik Tok在Google Play下載排行榜中亦奪冠，但在App Store則退居第二，由Zoom奪冠。Zoom在3月的Google Play下載排行榜僅排第4。

TikTok在2019年迅速走紅全球，即使在美方以資安問題打壓下，2020年不僅沒有降溫，還呈現出更加不可逆的爆炸性成長趨勢，風頭徹底蓋過Facebook、instagram等成熟的明星商品。



數據顯示，在中國以外的海外市場，印度依然是TikTok下載量最多的國家，下載總量占比約41.3％，其次是巴西，但占比僅為8.6％。該應用在印度的下載總量也超過Facebook和instagram等成熟社交產品，在印度年輕人中備受追捧，追捧的領域則同於中國及其他國家，為時尚、生活方式、教育、營養學、健身等。



Zoom方面，在新冠肺炎疫情大爆發後，該應用在線用戶在短短三個月內從1,000萬爆增至逾兩億人。但近期Zoom被指摘存在資安漏洞，美國政府機關、Google等科技巨頭帶頭拒用後引發連鎖效應，台灣、德國等許多機關也跟進宣布禁用。