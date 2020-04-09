中概股火燒連環船? 瑞幸咖啡愛奇藝都造假

在美國納斯達克（Nasdaq）上市的大陸瑞幸咖啡（Luckin coffee，NASDAQ：LK），4月初向美國證券交易委員會（SEC）自爆財務造假，指經內部調查發現，公司於2019年偽造業績22億人民幣（約新台幣95億元）。繼瑞幸咖啡之後，根據美國研究機構「狼群研究」（Wolfpack Research），7日公布37頁調查報告，指同樣在美國上市的大陸影音平台愛奇藝（iQIYI，NASDAQ：IQ），在2018年上市之前已經涉嫌業績造假。

狼群研究報告以《iQIYI: The Netflix Of China? GoodLuckin》為題，質疑愛奇藝透過誇大內容、資產和收購等成本，欺騙審計、會計師以及投資人，涉嫌在2018年初次公開上市（IPO）前，就已經詐欺持續至今。報告指愛奇藝誇大2019年收入多達80億到130億人民幣，用戶數也虛增42%到60%。

報告還披露愛奇藝重複核算雙重會員，藉此來虛報收入和成本，像是31.9%的用戶，可以透過京東、小米和攜程等品牌合作享用VIP服務，而愛奇藝一方面計入全額營收，又算進合作夥伴營收。

除了誇大收入和用戶之嫌，這份報告還質疑愛奇藝包括後台用戶數據與財報矛盾、收視熱度指數地圖不實、藉由投資合資公司虛增1.1億元營收、虛增版權內容價格、以會計方法營造現金流假象等等；報告還稱愛奇藝2019年第四季訂戶成長達到歷史最低點，不到1%​​；2019年廣告收入比2018年慘跌15%。

對此，愛奇藝8日作出回應，稱被引用的資料與結論嚴重失實，與實際情況不符。並指作為一個負責任的上市公司，愛奇藝披露的所有財務和運營資料均是真實的，符合美國證券交易委員會（SEC）的要求；對於所有不實指控，堅決否認，並保留法律追訴權利。

然而愛奇藝迅速的​​否認這份報告，卻未針對重點解釋，連部分大陸財經媒體也質疑愛奇藝顧左右而言他，過於模糊草率與武斷，似乎有欲蓋彌彰之嫌，並非明智之舉，在瑞幸咖啡自爆造假短短不到一周，愛奇藝也受到嚴重質疑，所謂的「中概股」，形同賠上了投資人的血汗錢以及脆弱的中國大陸商譽，對陸資在外融資或上市機會更是雪上加霜，到底將會付出多少高昂代價，看來還有待國際司法查個水落石出。

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