全球瘋抖音 抖音海外版3月下載量奪冠

今(9)日大陸重點新聞摘要如下：

1.全球瘋抖音 抖音海外版3月下載奪冠

新冠肺炎疫情帶動線上娛樂及遠程辦公需求，據市場調研機構Sensor Tower數據，影音分享平台TikTok（抖音海外版）在3月全球非遊戲下載榜奪冠，總下載量達到1.15億次，年增98.4％，當中印度市場貢獻29.5％下載量，巴西市場貢獻9.4％。

視訊會議應用程式Zoom也躋身前三，從App Store表現看，Zoom上月在全球iPhone用戶中的下載量登頂。不過Zoom近期被爆出有安全漏洞，陸續遭機構禁用，恐將衝擊公司業績表現。

( 工商 譚有勝)

2.華為：第一季消費者業務增長良好 海外市場小幅下滑

華為消費者CEO余承東9日表示，2020年第一季華為消費者業務營收保持了很好的增長，其在大陸國內市場保持穩定增長，海外市場方面因2019年同期基數較高，加上疫情影響小幅下滑。



余承東透露，大陸市場恢復速度加快 ，2月底～3月初，公司業務便迅速恢復了，其中3月份保持了70～80％增長，第一季增長幅度較大。



該公司在2019年消費者業務實現銷售收入人民幣4,673億元，年增34％。智慧手機發貨量超過2.4億支，全球智慧手機市佔率排名第二。

( 工商 譚有勝)

3.DJI大疆無人機：公司衝刺期 無暇理會裁員傳言

大陸無人機巨頭大疆創新（DJI）「至少裁員50％」的消息在網上鬧得沸沸揚揚，對此，大疆公關總監謝闐地9日在微博發文稱，大疆正在堅決維護知識產權和打擊山寨侵權產品，這一行動不會因為無故被造謠抹黑而減緩。

在微博中，謝闐地先自誇了大疆在疫情中的貢獻稱，「抗擊疫情仍是當下全球最重要的話題，大疆正在為五大洲多個國家和地區提供無人機技術支持以對抗疫情；尤其，在當前複雜的國際環境下，大疆克服困難已經幫助美國22個州超過40家警務和消防機構建立無人機方案以應對疫情，取得了積極進展。」

接著，謝闐地還寫到，「大疆正在堅決維護知識產權和打擊山寨侵權產品，這一行動不會因為無故被造謠抹黑而減緩；目前大疆正處於項目衝刺期，我們期待在不久後給全球消費者帶來巨大的驚喜，無暇理會荒唐虛假的猜測。」

以上發文，似乎意有所指，隱晦的回應了網路上裁員50％的傳聞，不過，裁員真相到底如何，只有大疆自己人知道。

(旺報 李澍)

4.啟明創投完成11億美元基金募資

大陸創投公司啟明創投9日宣佈，該公司完成第七期美元基金的募資，新基金的規模為11億美元，將專注於醫療健康和TMT（數位新媒體）兩個領域的早期投資。

信報財經報導，啟明創投前期基金的出資機構再次支持第七期美元基金的募集，同時迎來幾家新的出資機構。和以往一樣，啟明創投所募集的絕大部分資金來自於享有盛譽的大學捐贈基金、慈善基金、家族基金和養老金基金等。

( 工商 譚有勝)

5.陸新增確診63病例 61例為境外輸入

大陸國家衛生健康委員9日公告，4月8日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例63例，其中61例為境外輸入病例，2例為本土病例（廣東2例）；新增死亡病例2例（湖北2例）；新增疑似病例17例，其中16例為境外輸入病例，1例為本土病例（黑龍江1例）。

當日新增無症狀感染者56例，其中境外輸入無症狀感染者28例；當日轉為確診病例15例（境外輸入15例）；當日解除醫學觀察32例（境外輸入7例）；尚在醫學觀察無症狀感染者1,104例（境外輸入364例）。

當日新增治愈出院病例91例，解除醫學觀察的密切接觸者1,848人，重症病例減少13例。

( 工商 譚有勝)