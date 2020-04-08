港府助中小企抗疫 投入5000億銀彈救市

香港行政長官林鄭月娥今天宣布投入港幣1,375億元（新台幣5,170億元）作為薪資補助等，以協助港人及企業度過疫情所帶來的困境。行政長官及各司局級官員還減薪一成，為期一年。

林鄭月娥晚上召開記者會，公布最新一輪新冠肺炎疫情下紓緩港人及企業困境的多項措施，重點包括：

一、向符合資格僱主（企業）補貼薪資，但這些僱主要保證不裁員，但政府及法定機構的員工例外。補貼以1萬8,000元為上限，補貼額5成，即9,000元，為期6個月。

換言之，假如某家公司的員工月薪是1萬8,000元，港府將會向這家公司老闆補貼9,000元。

這項措施預定於6月實施，預料涉及150萬名員工。

這項措施也惠及一些沒有回定收入的人，包括計程車司機、建築工人等，涉及80萬人；另有20餘萬自僱人士也可享有這項補貼。

整個補貼措施涉及支出800億元。

二、政府將會計畫開設3萬個公民營職位，時間為12個月；政府也會招聘一萬名公務員，另外聘請5,000名青年實習生。

三、政府會資助一些行業進行職業培訓，以提升工作水平，為經濟復甦作準備。

四、政府提高對中小企業的擔保貸款額，由之前投入的200億元提升至500億元。

五、為回饋醫護人員的防疫項獻，未來3年，政府減免12萬5,000名醫護人員的專業註冊費。

六、地下鐵路下調20%車費，為期半年。

林鄭月娥說，這是政府近一個多月第3次投入資金展開紓援措施，原因是這次疫情為香港帶來史無前例的挑戰，航空、旅遊業等均受重創，各行各業生意大跌，恐怕陸續會有企業倒閉並出現大規模裁員，令市民陷入困境。

她說，政府提供的以上紓解民困措施也是史無前例的，目的是協助企業繼續經營，保障市民就業，減少公司負債，令經濟盡快復甦。

林鄭月娥說，今天公布的紓困措施涉及政府財政開支1,375億元，連同前兩次投入的紓緩資金，合共2,875億元，占香港生產總值（GDP）10%。

她說，假如這些資助金額在2020及2021年度全數支出，將令港府的財政赤字由原先的1,391億元增加到2,766億元，後者占GDP的9.5%。

林鄭月娥說，這個財政赤字是令人關注的，但疫情對香港經濟帶來近乎災難性影響，政府有必要動用多年積存的儲備協助企業及市民。

但她說，有信心今天花了的錢，今後香港有能力賺回來，因為香港根基穩固，加上市民抗疫力極強，有信心可以度過難關。

林鄭月娥同時宣布，她和及主司局級官員減薪一成，為期一年。

行政長官的月薪約為41萬元（新台幣154萬元），局長則是37萬元（新台幣139萬元）。

（中央社）

🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram