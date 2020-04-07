IMF：大陸經濟出現復甦氣息

國際貨幣基金組織（IMF）於美國時間6日發表報告指出，從大陸3月製造業採購經理人指數（PMI）回溫及衛星圖像顯示二氧化氮濃度增加來看，當地工業和運輸活動已有所成長，顯示中國已出現早期復甦跡象，儘管復甦跡象有限，但足以令人鼓舞，證明遏制措施可以成功控制疫情。

經濟學家仍對疫情捲土重來提出警告，強調目前仍無法排除新冠肺炎的疫情在中國大陸或其他地方復發的可能性。

截至7日中午，新冠肺炎在全球已有超過134萬確診病例，死亡接近7.5萬例，大陸方面6日新增確診32例，全為境外移入，且自疫情通告公布以來，首度未出現新增死亡病例。至於全球最先爆發疫情的武漢，在封城76天以後，8日零時起也正式解封，恢復對外交流。

IMF專家表示，中國製造業PMI指數在2月份的大幅下降後，3月則大舉反彈16.3點至52，此外，1～2月疫情嚴重階段時，二氧化氮濃度大幅下降，隨著新感染病例減少，中國逐步放寬防疫措施，二氧化氮濃度有所上升，代表工業和交通運輸活動增強。

不過，疫情擴散已為全球帶來史無前例的衝擊。繼IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）日前呼籲發達經濟體挺身而出，協助新興市場和發展中國家渡過難關後，IMF三位知名經濟學家也撰寫最新報告強調，隨著各國新增確診病例大幅攀升，且政府推出更多遏制措施，所有國家承受的經濟損失也在增加。

他們認為，疫情之下，2020年的經濟將比2008年金融海嘯時期還要糟糕，世界已被推向比全球金融危機更嚴重的衰退之中，全球各國應採取協調一致的衛生和經濟政策因應。