英下令滙豐銀行不派息 引發香港投資者不滿

香港滙豐銀行近日因為不派發利息而引發本地投資者強烈不滿，多人籌組股東聯盟要求「以股代息」。滙豐歷史悠久且具有港英政府年代象徵意義，但此次不派息已衝擊港人投資信心。

受2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）疫情衝擊，英國政府為預防進一步衝擊金融體系，於是要求滙豐等銀行暫停派息，以便儲備多些現金迎對可能出現的問題。

滙豐於是對外宣布停止派發去年第4季現金利息，並表示年內也不會派發普通股利息。

滙豐在港上市，註冊總部卻在英國，只能聽從英國監管部門的指示，但此舉卻觸怒香港的投資者，輿論和社會大眾紛紛熱議。

滙豐一批投資者近日成立「小股東權益大聯盟」並於6日召開記者會，聲稱至今聯絡了超過3,000名股東，約持有匯豐已發行股份總數的2%，總市值超過港幣100億元。

聯盟希望爭取到5%股份的股東支持，然後要求滙豐派發股票以代替現金利息，同時要求董事減薪及停發紅利等。

兩名投資者並在記者會中聲淚俱下，控訴滙豐不講誠信，欺騙股東。

他們向媒體表示，如果沒有獲得滙豐回應，不排除把行動升級。此外，對滙豐採取法律行動也是大聯盟的選項之一。

星島日報報導，在昨天的立法會財委會特別會議上，立法會金融服務界議員張華峰痛斥滙豐控股此舉令小股東蒙受巨大損失，要求政府代為向匯控爭取權益。

但財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，匯控總部在英國倫敦，他們需考慮英倫銀行和當地監管機構的要求，本港金管局和證監會不時與海外的對口單位聯絡，但不作公開評論。

滙豐英資銀行，早年在上海發展，後來總部搬至香港，與香港一起成長。

1990年底，滙豐銀行宣布結構重組，成立滙豐控股有限公司，並把滙豐銀行倫敦分行升格為滙豐控股的註冊辦事處，但股票同時在香港及倫敦上市。

當時外界視滙豐銀行此舉是政治決定，是對香港主權轉移投下不信任一票。

儘管滙豐銀行把總部遷往倫敦，香港主權轉移後，這家在港成長的百年英資企業仍與香港息息相關，繼續成為發鈔銀行，其股票更被視為港股的支柱，是港人的愛股。

在不少港人心中，滙豐留有英國殖民時代的影子。

從英國殖民時代到今天，不少港人都喜歡購買滙豐股票，原因之一是它一年四季都派發現金利息，為投資者提供穩定收入，是退休人士的最愛。

再者，滙豐銀行歷史悠久，對於一些老港人而言，它在股票市場上就是「日不落的帝國」，對投資其股票及賺取利息充滿信心。

不過，近10年來，隨著歐美先後爆發金融風暴，以及滙豐多次因為洗黑錢問題而遭到處罰，一些港人已逐漸對滙豐感到失望。而這次滙豐因為英國監管當局的決定而停止派發利息，更進一步激怒本地一些投資者。

受到近日風波衝擊，滙豐股價從原先的50元水平急挫至40元水平，反映出部分投資者因為對其失去信心而拋售股票。