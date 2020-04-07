IMF：中國出現令人鼓舞的復甦跡象

今(7)日大陸重點新聞摘要如下：

1.IMF：中國出現有限但令人鼓舞復甦跡象

國際貨幣基金組織（IMF）最新表示，中國呈現有限但令人鼓舞的復甦跡象，但不能排除新冠肺炎疫情在該國和其他地方復發的可能性。

IMF經濟學家指出，新冠病毒疫情大流行已將世界推入比全球金融危機更嚴重的衰退之中，全球各國應採取協調一致的衛生和經濟政策響應。隨著各國新增確診病例大幅攀升，且政府推出更多遏制措施，所有國家承受的經濟損失也在增加。

該組織稱，中國的採購經理指數（PMI）現出現小幅改善，遏制措施正在逐漸減少；中國的復甦跡象儘管有限，但令人鼓舞，表明遏制措施可以成功控制疫情，並為經濟活動的恢復鋪平道路。然而，疫情未來演變路徑存在巨大不確定性，不能排除疫情在中國和其他國家復發的可能性。

另外，IMF認為，目前美國經濟受到打擊的速度和嚴重程度前所未見，而在3月下半月，美國首次申領失業救濟人數已接近1,000萬，增幅甚至超過全球金融危機最嚴重時期。

(工商 賴瑩綺)

2.亞投行提供人民幣25億元貸款給中國抗疫

亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）7日表示，作為其首筆緊急援助貸款，將向中國政府提供主權擔保貸款人民幣24.85億元。



該行指出，該項目將加強北京和重慶應對突發公共衛生事件的能力。實施內容包括支持疾控中心的升級改造、提升醫療機構的應急防疫處理能力，以及為前線醫務人員採購用於疫情防控的應急設備和物資。

亞投行副行長Konstantin Limitovskiy說，這筆緊急貸款充分體現在成員面對突發危機時，該行會迅速積極響應成員的需求，並幫助成員作出有效應對。

(工商 賴瑩綺)

3.清明連假 陸逾4000萬人出門旅遊

中國旅遊研究院7日發布「2020年清明節假日旅遊市場研究報告」，綜合各地旅遊部門、通訊營運商、線上旅行服務商和旅遊經濟實驗室專項調研數據， 2020年清明假日期間大陸國內旅遊接待總人數4,325.4萬人次，較2019年減少61.4％；實現旅遊收入人民幣（下同）82.6億元，年減80.7％。不過遊客滿意度指數創新高，為88.8。

中國旅遊研究院課題組負責人介紹，清明節假日期間，新疆、青海、吉林、雲南、西藏、安徽、廣東、四川等地旅遊市場復甦較快，遊客量恢復至上年清明假期的5成以上。清明假期期間城市居民活動平均半徑3.6公里，較春節期間平均提升36.8％。外地遊客在目的地遊憩半徑為12.9公里，較春節假期平均提升16％。

該負責人介紹，隨著各地山岳型景區、開放型景區、城市公園、郊野公園等室外旅遊場所的陸續開放，浙江、濟南、深圳、廣州等全國多地博物館、圖書館、文化館、美術館等公共文化場館有序開放，清明節假日期間的旅遊景區熱度回昇明顯。

清明節前一周，攜程旅遊的國內門票銷量較上一周增長114％。黃山兩次啟動限流分遊措施，南嶽衡山等景區恢復到往年同期水準，周莊古鎮、千島湖景區遊客達到正常水平的一半左右。

旅行社方面，重慶、江蘇、雲南、四川、陝西、上海等地，除跨省和入出境團隊旅遊及機加酒旅遊業務外，已經恢復了旅遊企業的相關業務。

(工商 賴瑩綺)

4.疫情後 陸6成房客考慮換租

多家機構發布報告顯示，大陸逾6成租客表示考慮換租，此次疫情讓租戶們更加注重環境、衛生服務等租賃條件。貝殼研究院租賃分析師黃卉表示，疫情對租賃消費者決策產生明顯影響，63.02％的租客表示疫情過後考慮換租，「房屋必須整租」這個條件上升為租客偏好排行榜前三名。

陸媒報導，有研究院發布的第一季租賃全國市場報告顯示，隨著大部分地區復工復產，大陸3月分租賃成交量開始回升，相比去年節後旺季推遲了1個月。3月，該平台重點18個城市的住房租賃成交量較上月增長5.33倍，較去年同期增長9.81％，但受1、2月市場持續底部運行影響，第一季總成交量尚未達到去年水準，減少16％。其中，深圳、上海、北京等一線城市租賃市場復甦較慢，二三線城市基本超過去年同期水準。

黃卉指出，3月開始，大陸租賃市場迎來延後的旺季小高峰。一方面是積累的租賃需求和庫存房源的消化和去化；另一方面，疫情也推動租客對於換租需求的增加，隨著後續庫存去化等因素，市場會逐漸回歸到正常水準。

(旺報 林汪靜)

5.成立以來首次 餘額寶收益慘跌破2％

今年以來受到新冠肺炎疫情影響，市場流動性持續寬鬆，貨幣基金收益率不斷下探。根據新浪財經報導，截止4月6日，天弘餘額寶貨幣基金的7日年化收益率降至1.978％，跌破2％關口，這也是餘額寶自2013年05月29日成立以來首次的低點。

(旺報 吳泓勳)