陸9富豪身價逆勢漲 徐航增26％

胡潤研究院6日指出，截至3月31日的兩個月期間，全球百強企業家中多達86人身價下滑，五人持平，有九人呈現逆勢上漲，均為中國企業家，產業遍及豬肉、醫療等。報告指出，中國股市相較歐美更能抵禦病毒的影響，使中國成為疫情中相對的贏家。

以增幅論，呼吸機等醫療設備製造商邁瑞創辦人徐航身價大增26％傲視群雄，海天味業掌門龐康大增23％緊追在後。而以產業論，豬肉生產商成為贏家，兩大巨頭新希望集團以及在股市上屢創佳績的牧原，主要股東劉永好家族和秦英林、錢瑛夫婦身價分別漲20％、16％。

逐步淡出京東經營的劉強東身價也增加5％，順豐王衛、小米雷軍、龍湖吳亞軍家族均增長3％，恒瑞醫藥、翰森製藥掌門孫飄揚、鍾慧娟夫婦則身價增長2％。

報告稱，病毒使醫療設備製造商需求激增，同時也讓視訊會議、在線教育成為產業熱點。雖不在百強企業家名單，但視訊平台Zoom的華人創辦人袁征身價在期間大增77％至人民幣（下同）565億元，中公教育的魯忠芳與李永新母子身價也大增20％至820億元。

以量計算，網路巨擘阿里巴巴創辦人馬雲持續坐穩中國首富位置，不過值得注意的是，其最大對手騰訊創辦人馬化騰在身價上追平馬雲，同為2,900億元，這是馬化騰首次登上胡潤中國首富。在過去2個月中，馬雲、馬化騰身價分別減少9％、7％，中國前10大富豪中，僅孫飄揚、鍾慧娟身價是上升勢頭。

百度掌門李彥宏、馬東敏夫婦身價減22％至590億元，安踏掌門丁世忠身價減20％至295億元，日前與特斯拉擴大合作的寧德時代創辦人曾毓群身價減24％至740億元。