世界百強企業家 財富蒸發人民幣2.6兆

新冠肺炎重挫全球產業經濟，使站在財富金字塔頂端的富豪們身價大幅縮水。胡潤最新報告稱，短短兩個月的時間，全球百強企業家有逾八成身價大幅減少，總計蒸發人民幣（下同）2.6兆元的財富，折約3,700億美元。

在富豪們蒸發的2.6兆元財富中，高達1.4兆元集中在十位身上，幾乎囊括十多年來問鼎過世界首富的各產業富豪，反映出此次疫情全面性的殺傷力。

胡潤研究院6日發布報告，聚焦1月31日至3月31日期間胡潤富豪榜的財富變化，藉此研究新冠肺炎疫情對全球企業鉅子的衝擊。

報告指出，調查期間全球百強企業財富平均縮水幅度為12.6％，兩個月就幾乎將這些企業家過去兩年半所創造的財富總和全數蒸發，百強企業家中多達86人身價減少，平均每位富豪每天約損失逾4億元。

從財富縮水規模來看，LVMH掌門阿諾特（Bernard Arnault）是最慘富豪，共計蒸發2千億元。印度首富安巴尼、股神巴菲特、Zara創辦人奧蒂嘉、墨西哥首富卡洛斯史林埃盧家族蒸發的財富均超過1千億元，這些富豪涉及產業遍佈奢侈品、工業、電信、紡織服飾等。

科技富豪同樣不好過，美國三大科技業者占據前十榜單中的四個席次，當前全球首富、亞馬遜掌門貝佐斯在調查期間財富減少500億元。宣布退出美國總統選舉的彭博身價則暴跌660億元。

此波疫情大幅度打擊美國富豪的財富，原本美國共計有三位富豪身價破1千億美元，如今僅剩下貝佐斯一人，在百強企業家榜上也減少兩個席位至34席，反觀中國，在報告調查期間則增加六席至29席，大幅縮短與美國之間的差距。

不過在最新胡潤全球富豪榜上，美國仍在前十大富豪中占有八席，有體量上的絕對優勢。值得注意的是，沃爾瑪的沃爾頓家族成員在前11大富豪中占三席，三人身價總計僅減少40億元，相較頂尖富豪動輒數百數千億元損失極為輕微，也反映疫情下實體零售商場的重要性。