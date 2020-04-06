全球瘋搶陸醫療品 亂象叢生

新冠肺炎疫情持續蔓延，大陸生產的醫療產品正成為全球瘋搶的對象。陸媒6日引述消費人士稱，大陸呼吸機、口罩目前已供不應求，相關醫療產品價格不但暴漲，當地更出現炒家趁機倒賣（先囤貨再高價出售）、哄價行為，市場亂象叢生。

大陸是口罩生產第一大國，占全球口罩生產量約80％。多家主要生產醫療器材的大廠，如：3M公司和漢威聯合（Honeywell）均在大陸設有生產線。隨著大陸加速復工復產後，其防疫類醫療產品出口已成為全球採購的主要管道。

21世紀經濟報導指出，大陸呼吸機目前已經沒有現貨，客戶下單需要排期，有業界人士指出，「我們每天都接到上百個諮詢呼吸機的電話，熱線都被打爆了，但是貨已經排到8月份，現在已經不接新單了。」

一般而言，高檔有創呼吸機（用於治療重度呼吸衰竭的無意識患者）價格約為人民幣（下同）35～40萬元；中檔價格約為20～24萬元；低檔價格在15萬元以下。大陸國產呼吸機一般只能滿足中低端市場的需求，至於高檔產品主要為外資產品，在大陸代工生產，價格可達到100萬元～300萬元。

不過，受新冠肺炎疫情影響，美國與德、英、法、義合計現存呼吸機數量約為21萬台，但全球需求缺口約90萬台，導致呼吸機目前正處於供不應求的狀態。

除上游零部件漲價、國際航班費用上升所導致的成本抬高外，炒賣行為也讓呼吸機的價格時刻在變。有呼吸機生產商表示，一款呼吸機的價格甚至可以在一小時內連漲幾萬，漲幅大概在30％～80％之間。

為了防止高價「倒賣」行為，大陸生產商近期不但嚴查員工參與倒賣問題，大陸4月1日起實施新規定，凡出口新冠病毒檢測試劑、醫用口罩、防護服、呼吸機及紅外體溫計等醫療用品，都必須取得書面或電子聲明，承諾已達到大陸的質量標準要求，否則不能將產品銷往外國。

另一方面，口罩作為此次疫情最搶手的產品，全球目前已爆發搶購口罩的混戰。英國衛報報導指出，上海得時紡織製品（Golden Pacific Fashion ＆ Design）行政總裁克羅蒂（Michael Crotty）表示，目前大陸口罩市場出現不尋常的現象，廠商會要求買家在出貨前需支付全額款項，並會對出最高價及最快付款的買家優先供貨，導致口罩價格在短期內飆漲。