華為斥資6,600萬人民幣 入股中電儀器

大陸資通訊巨頭華為連番出手擴大布局，包括斥資人民幣（下同）6,600萬元投資中電儀器以及加入全球最大專利保護社區OIN等，持續構建5G、軟硬體的合作通道。



雷鋒網報導，華為3月31日新增對外投資企業中電科儀器儀表有限公司（中電儀器），認繳金額達6,606.67萬元，入股後持股比例為8％。



報導稱，中電儀器為中國電科集團下屬二級企業，研發電子測量儀器、自動測試系統等，此前曾著手布局5G通訊測試與研發，並在2016年推出5G毫米波通訊測試解決方案等成果，華為此舉預計能增強其在5G測試、測量系統上的優勢地位。



另據集微網報導，近日華為旗下的投資公司哈勃科技也出手，投資新港海岸（北京）科技公司，握有8.57％股權成為第三大機構股東，華為全球採購高級副總裁吳昆紅也出任新港海岸董事。



據了解，新港海岸是以企業級高速光通訊晶片和高清顯示相關晶片的設計公司，在高清顯示領域已發布應用於4K電視、車載顯示器等多款產品，企業級通訊也有5G通訊的時鐘晶片等產品。預計華為一方面增強其半導體實力儲備，並為入局汽車、電視的更多終端產品、尋找新增長點做出行動。



另方面，華為近日還宣布，成為全球最大專利保護社區OIN的被許可方和成員，該社區以免費的形式進行Linux系統專利交叉許可授權，從而對核心Linux技術和相關的開源技術實施專利保護。包括阿里巴巴、騰訊、中國銀聯、螞蟻金服、京東、海爾、美團點評等大陸企業均加入該社區。