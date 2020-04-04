中消協：直播電商消費者最怕品質沒保障

中國消費者協會（中消協）2日發佈最新調查報告顯示，大陸消費者在直播電商購物中面臨諸多問題。其中，多數消費者對「商品品質沒有保障」、「售後問題」特別顧慮，分別佔比60.5％和44.8％。

綜合陸媒報導，近年來，隨著「直播+電商」的網購方式快速發展，大陸有越來越多的消費者透過網路直播下單購物。有數據統計，2019年大陸直播電商市場規模已經到達人民幣4,338億元，預計2020年行業總規模還將繼續擴大。

上述調查顯示，直播電商購物體驗的整體滿意度是81.9分。淘寶直播、天貓直播、京東直播等傳統類直播電商購物滿意度排名相對靠前，90后、00后等消費新生代對這一模式較為認可。透過直播電商購物，消費者可以直接看到商品的訊息、主播的體驗講解和分享及商家的優惠折扣情況等，服裝、日用品、美食、美妝等成為消費者選購的主要品類。

但調查結果也顯示，「擔心商品品質沒有保障」和「擔心售後問題」是消費者兩大主要顧慮，分別佔比60.5％和44.8％。在直播電商消費中，消費者衝動消費較嚴重，風險意識相對薄弱。

此外，消費新模式也帶來一連串維權新問題。中消協梳理消費者投訴統計數據發現，一些主播帶貨時存在誇大宣傳、引導消費者繞開平台私下交易等現象。

同時，部分消費者遭遇假冒偽劣商品、售後服務難保障情況，賣家與平台之間、直播平台與電商交易平台之間的關係復雜，導致消費者的知情權、公平交易權和合理維權訴求大打折扣。譬如，快手平台直播間推廣的商品與購物車鏈接不一致的問題較多﹔蘑菇街平台直播時出現涉及廣告極端詞語的情況明顯﹔虎牙直播平台涉嫌出現低俗內容。

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