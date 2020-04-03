人行雙降準 釋4千億人民幣

對中小銀行定向降準1個百分點、下調超額存款準備金利率

新冠肺炎疫情對大陸造成嚴重衝擊，中國人民銀行為全力馳援企業復工復產及穩定經濟增長，於3日宣布採取「雙降準」政策，對中小銀行定向調降存準率1個百分點，釋出活水人民幣（下同）4,000億元，並在時隔12年後，下調超額存款準備金利率，力促銀行以更優惠利率向中小企業貸款，支持實體經濟復甦。

人行指出，本次對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行，以及僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行，定向下調存款準備率1個百分點，於4月15日和5月15日分兩次實施，每次下調0.5個百分點，使中小銀行存準率降至6％。同時，自4月7日起將金融機構在人行超額存款準備金利率，從0.72％下調至0.35％。

今年以來，人行多次採取逆回購操作，對市場已投放流動性逾1.7兆元，並大降利率至2.2％，此外也連番降準，包括1月6日起下調金融機構存款準備率0.5個百分點，向市場釋放8,000億元資金；3月16日實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點，以及對符合條件的股份制商業銀行，再額外定向降準1個百分點，以上兩筆釋放長期資金共逾5,500億元。4月3日最新宣布的定向降準，可讓每家中小銀行平均獲得長期資金約1億元，且獲得降準資金的中小銀行近四千家，占比達99％。

此外，人行自2008年將超額存款準備金率從0.99％下調至0.72％後，一直未做調整，本次下調引發市場關注。有分析指出，人行意在激勵商業銀行，把更多的資金用於投放信貸，而非留在央行帳上獲得收益，此舉同樣意在促使銀行協助中小企業因應疫情衝擊。

人行副行長劉國強昨日稍早也公開透露人行在「降息」上仍將按兵不動。他表示，存款基準利率調整時要考慮多方面因素，除當前CPI明顯高於一年期存款利率，也要考慮利率太低是否加大貨幣貶值壓力等，存款基準利率與居民關係直接，作為貨幣政策工具可以使用，但要充分評估，考慮居民的感受。他表示，人行絕不會讓市場出現「錢荒」，當然錢也不要「變毛」（變不值錢），要滿足市場需求合理充裕。