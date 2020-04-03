瑞幸咖啡現擠兌消費 重演共享單車退押金潮

瑞幸咖啡爆出造假近百億元業績後，股價暴跌，引發消費者「擠兌式消費」。瑞幸今天訂單大增，門市出現人潮，訂購app超載當機，彷彿重演共享單車ofo會員退押金景象。

瑞幸咖啡2日公告稱，經內部調查發現，公司營運長（COO）兼董事劉劍及部分員工偽造約人民幣22億元（約新台幣94億元）的業績。隨後，瑞幸在美股那斯達克（Nasdaq）交易所上市的股票暴跌，一日內6次觸發熔斷，收盤股價暴跌75%。

憂咖啡券打水漂 瑞幸咖啡門庭若市

瑞幸成立以來，主打「燒錢式」的補貼促銷，廣發咖啡折價券的結果，讓產品幾乎是以半買半送的方式銷售，因而快速拓展市場。

造假消息爆出後，外界對瑞幸的經營狀況充滿疑慮，消費者也擔心手上的咖啡券恐怕要「打水漂」，今天出現了「擠兌式消費」。

中央社記者中午來到上海閔行區一間瑞幸門市，店內擠滿午休的上班族。在附近大樓工作的Jessie對記者說，看到消息後擔心之後用不了咖啡券，趕緊來買。她說，自己等了半個小時還沒拿到咖啡，等待時間比平常久得多。

線上訂單暴增 瑞幸APP任性罷工

不僅門市消費爆量，陸媒每日經濟新聞報導，由於線上訂單大增，瑞幸app今天中午當機，出現「服務異常」的警示。而瑞幸透過微博表示，「中午高峰期，app崩了，程序員（工程師）小哥哥正在緊急搶修中」。

報導指，瑞幸的搶購人潮，再現了共享單車ofo當年的退押金盛況。2019年ofo出現財務危機，大量會員擠在ofo位於北京中關村前的總部，組團退款。

財務造假事件，也延燒到與瑞幸關係密切的神州優車集團。公開資料顯示，瑞幸咖啡董事長陸正耀也是神州優車董事長；而瑞幸創辦人錢治亞，和本次被指控造假的劉劍，之前都在神州優車任職過。

集團旗下公司：神州租車在香港上市的股票今天開盤後暴跌，盤中一度跌逾70%，停牌前跌幅為54.42%。

中國證監會今天下午也對瑞幸事件發表聲明，聲明表示，對瑞幸財務造假行為「表示強烈的譴責」，指無論在哪上市，上市公司都應遵守相關市場的法律和規則，真實準確完整地履行資訊公開義務。

聲明表示，中國證監會將依國際證券監管合作的有關安排，依法對相關情況進行核查，「堅決打擊證券詐欺行為，切實保護投資者權益」。

不過聲明最後指，瑞幸的註冊地在開曼群島，經境外監管機構註冊發行證券，並在美國那斯達克上市。

（中央社）