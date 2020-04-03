武漢解封生變 復發頻傳社區封閉管理持續

湖北武漢4月8日將恢復對外交通，但當地疫情防控指揮部人員今天卻稱，近期人員流動加大、居民鬆懈防範，且傳出無症狀感染者和康復人員出院後又測出病毒，因此社區封控措施將持續。

中新社今天報導，武漢市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，）疫情防控指揮部2日下發「關於建立疫情防控長效機制持續做好小區封控管理工作的通知」，其中提及將建立疫情防控長效機制，持續做好社區封控管理。

報導並引述武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部相關負責人表示，目前武漢疫情傳播已基本阻斷，初步實現社區乾淨、社會面乾淨，99%的居民社區無疫情，取得階段性重要成效。

▍解封後 居民防範意識鬆懈

但這名負責人坦言，湖北解封後，武漢市內人員流動明顯加大，市外人員流入大幅增加，居民防範意識有所鬆懈，特別是無症狀感染者和康復出院後復檢為陽性患者的出現，以及境外輸入壓力的增加，武漢疫情防控形勢依然嚴峻，外防輸入、內防反彈的任務依然繁重複雜。

因此，這名負責人表示，當地將建立疫情防控長效機制，持續做好社區封控管理。

通知要求，各區要繼續強化社區封閉管理，落實出入口管理崗位責任制，對進出社區人員嚴格落實身份必問、資訊必錄、體溫必測、口罩必戴的要求，引導居民非必要盡量不出門，堅決切斷傳染源、阻隔傳播途徑。

通知也指出，各區要嚴格按照社區疫防要求，加強對重點族群的疫情排查，切實做到早發現、早報告、早隔離、早治療。要加強無症狀感染者、復陽（復檢為陽性）人員及境外省外返漢出現健康異常人員的跟蹤排查，確保第一時間檢測、隔離所有密切接觸人員，絕不放過任何一個傳染源。

通知並要求「深化愛國衛生運動」，引導民眾樹立健康衛生理念，養成良好衛生習慣，提高自我防護意識和能力，要優化和落實社區封閉管理。各區根據復工復產復市需要，可對過去在社區封閉期間採用物理隔離的場所作適當調整，但必須確保符合封控管理的標準和要求等。

報導援引武漢市衛健委疫情統計表示，武漢2日新增確診病例0例，新增出院病例141例，新增疑似病例0例；截至2日，武漢累計報告確診病例5萬0,007例，累計治癒出院4萬6,461人，現有確診病例983人，尚在醫學觀察無症狀感染者705例。

（中央社）

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