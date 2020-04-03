瑞幸咖啡股崩75％ 渾水放空獵殺…大咖中槍

有陸版星巴克之稱的「小藍杯」瑞幸咖啡（Luckin Coffee）在承認其業績造假22億元人民幣（約93.7億元新台幣）之後，2日開盤股價即暴跌逾80％，交易未達5分鐘就觸及熔斷機制，恢復交易後又觸及5次熔斷，短短1天內蒸發75.57％、終場收在6.4美元，市值蒸發近50億美元。

瑞幸咖啡在2017年成立後，以優惠價格搶攻大陸市場迅速展店，並誓言要超越美國連鎖咖啡連鎖店品牌星巴克，2018年7月就對外宣布完成A輪2億美元融資，同年11月估值20億美元，2019年5月底赴那斯達克交易所上市，IPO就募資到15.1億美元（457.3億台幣），並在2019年底在陸展店4,507家直營門店，成為大陸第一大咖啡連鎖店。

瑞幸咖啡早期投資人包括新加坡主權財富基金、貝萊德（BlackRock）以及具有政府背景的中金公司。

▍ 一場大騙局 從灌水開始

不過，狙擊中概股聞名的做空機構渾水1月31日於推特發文表示，以一份長達89頁匿名報告揭露，瑞幸咖啡赴美上市後，於該年度第三季度開始捏造業績數據，開始吹起一場大騙局。受此影響，瑞幸咖啡當日美股盤中一度暴跌26％。

這份報告僱用1,500名正職和兼職人員，對瑞幸咖啡981間門市進行監控，紀錄客流人數是否符合財報內容，結果發現瑞幸咖啡在去年Q3、Q4把每一間門市銷量灌水69％、88％。

▍ 6大警訊+5大商業缺失

報告也提到瑞幸咖啡有6大警訊，像是管理階層質押近半數持股，聯合創辦人曾因非法經營遭判刑，以及5大商業缺失，包括大陸咖啡市場不大、對價格敏感度高，以及無法利潤的經濟單位，認為瑞幸咖啡的商業模式終究會崩潰。

據CNBC報導，華爾街知名空頭Jim Chanos表示，在美股周四開盤前已經回補瑞幸咖啡的空頭部位，並在本周初就做空能源股，他還警告投資人，因新冠肺炎疫情受惠的個股也要小心，例如Peloton、Zoom。視訊軟體Zoom近期受惠於疫情，使用戶也不斷攀升，然而，美國聯邦調查局（FBI）本周一發布一份報告，指出Zoom有資安風險，特斯拉執行長馬斯克投資的SpaceX、NASA都要求員工禁用。

（中時電子報 呂承哲）

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