人行對中小銀行降準 釋4千億人民幣

中國人民銀行（簡稱人行）決定對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行，定向下調存款準備金率1個百分點，於4月15日和5月15日分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點，共釋放長期資金約人民幣（下同）4,000億元。

新浪財經報導，人行決定自4月7日起將金融機構在央行超額存款準備金利率從0.72％下調至0.35％。

人行有關負責人表示，超額準備金是存款類金融機構在繳足法定準備金之後，自願存放在央行的錢，由銀行自主支配，可隨時用於清算、提取現金等需要。人行對超額準備金支付利息，其利率就是超額準備金利率，2008年從0.99％下調至0.72％後，一直未做調整。此次人行將超額準備金利率由0.72％下調至0.35％，可推動銀行提高資金使用效率，促進銀行更好地服務實體經濟特別是中小微企業。

人行有關負責人表示，此次定向降準可釋放長期資金約4,000億元，平均每家中小銀行可獲得長期資金約1億元，有效增加中小銀行支持實體經濟的穩定資金來源，還可降低銀行資金成本每年約60億元，透過銀行傳導有利於促進降低小微、民營企業貸款實際利率，直接支持實體經濟。

此次定向降準分4月15日和5月15日兩次實施到位，防止一次性釋放過多導致流動性淤積，確保降準中小銀行將獲得的全部資金以較低利率投向中小微企業。

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