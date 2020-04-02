凍了10年 大陸汽車限購令將解封

受新冠肺炎疫情重擊，大陸車企協會呼籲官方儘速推出利多政策救市，挽救墜崖式下跌的車市。繼日前延長對新能源車購置補貼兩年後，中國大陸將重啟放寬或取消限購及汽車汰舊換新，官方搶救車市、拉抬經濟政策大動作，意味著其推行近10年的汽車限購令終於鬆動。

在全球汽車銷售市場，大陸占據重要地位，除連續10年銷量穩坐第一，汽車業更是大陸支柱產業，銷售額占大陸零售總額12.5％，產值占大陸GDP比重8％，相關就業人數更占總量的六分之一，是社會穩定的重要力量。但自年初車市產銷分別年減79.8％、79.1％，震撼全球業界，大陸官方也出手搶救。

大陸商務部2日宣布，為穩定新車銷售，將推動相關地方放寬或取消限購措施；針對二手車市場，則要促進老舊汽車報廢更新，持續推動釋放汽車消費潛力。稍早，大陸國務院常務會議3月31日已提出，將新能源汽車購置補貼和免徵購置稅政策延長兩年。

大陸商務部市場運行和消費促進司副司長王斌2日表示，目前境外疫情加速擴散，可能影響大陸汽車產業發展。他強調，將進一步推動汽車限購政策轉向引導，並完善機動車報廢，以釋放汽車消費力。此前公布的二手車相關政策，有助於帶動汽車配件、維修、保險等相關服務業發展。

2010年12月，大陸多地為了改善長年備受詬病的空污、塞車問題，由北京開第一槍，推動汽車限購令，之後深圳、上海、廣州等地相繼跟進，以行政指令限制汽車掛牌數量。多年來即使業界屢次呼籲鬆綁，但大陸政府不受動搖，未料在本次疫情衝擊下，限購令鐵壁終於鬆動。

另一方面，路透報導引述知情人士說法稱，考量到目前大陸整體汽車需求放緩、廠商想推廣電動車以及扶持汽車產業穩步復甦等因素，大陸政府可能會延後六個月再實施更加嚴格的「國六」排放標準，並考慮暫時放寬為推動電動汽車生產而設置的配額。