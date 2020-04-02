瑞幸咖啡偽造財報 美股開盤40分鐘內5度熔斷

受到公司偽造交易價值事件影響，大陸新興連鎖咖啡店瑞幸咖啡美股2日開盤股價一度重挫81.3％，40分鐘內歷經五次熔斷，截至台北時間2日晚間10時13分，股價報7.88美元，大跌69.92％，換手率達100％。截至2019年底，該公司受到機構投資者的青睞，2019年第四季，機構增持達到2.89億股，新進機構持有股份1.45億股。

今年1月31日，沽空機構渾水（Muddy Waters Research）稱收到了一份關於瑞幸咖啡的匿名報告，渾水認為報告內容屬實，在官方推特上發布了這份做空報告。

報告認為，瑞幸咖啡從2019年第三季度開始捏造財務和營運數據，誇大門店的每日訂單量、每筆訂單包含的商品數、每件商品的淨售價，從而營造出單店盈利的假象。又通過誇大廣告支出，虛報除咖啡外其他商品的佔比來掩蓋單店虧損的事實。

這份研究報告一經發佈後，瑞幸咖啡在當日股價盤中一度大跌跌超26％。隨後瑞幸在2月3日，否認了所有指控，並回應稱報告毫無依據，論證方式存在缺陷，屬於惡意指控。 但美國已有多家律所對瑞幸咖啡提起集體訴訟，控告瑞幸作出虛假和誤導性陳述，違反美國證券法。目前，該項集體訴訟已於2月13日在紐約南區地方法院立案。

🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram