陸開放外資券商獨資 高盛、大摩搭首班車

大陸自4月1日起正式取消證券、基金公司的外資股比限制，寫下金融業對外開放的全新里程碑。搶在新政上路前，外資投行高盛及摩根士丹利已在3月底獲大陸證監會批准，拿下其在合資券商的控股權，大陸的外資控股券商亦增至5家。

大陸近年加速金融開放，除自2020年元旦起，取消期貨公司的外資持股限制，同時為落實中美首階段經貿協議的要求，並將原訂2020年12月1日正式取消證券公司外資股比限制的時間表，提前到4月1日實施。外資券商期待多年的布局終可實現。

國際金融報報導，高盛在3月27日獲證監會核准，將其在高盛高華證券公司的持股比例從33％增至51％。而摩根士丹利則是在3月24日，成為摩根士丹利華鑫證券公司的控股股東，持股比提升至51％。

先前，已有瑞銀證券、摩根大通證券（中國）公司、野村東方國際證券公司等3家外資控股券商設立。此外，證監會最新公告顯示，已收到瑞信方正證券公司增資擴股及變更實際控制人的申請，市場預計瑞信方正可望成為第六家外資控股券商。

對於本次獲得控股權，2004年就進入大陸市場的高盛已等待了16年。高盛亞太區（除日本外）聯席總裁李廉（Todd Leland）表示，取得多數股權後，將著手重組大陸的實體結構，盡快將其在北京的高華證券業務全部整合到高盛高華，也希望儘早實現100％的所有權。此外，高盛也計畫未來5年加速拓展大陸業務，擬為擴大潛在市場與投資人才與技術注入大量資金。

分析指出，由於大陸資本市場誕生時間不長，券商行業在治理結構、內部控制、合規管理、風險管理等多方面還有所不足。即便外資早已透過合資券商進入大陸市場多年，但因缺少發言權，無法發揮經營管理長處，再加上合資券商業務牌照多處受限，讓不少合資券商中的外資紛紛撤資，也對券商行業的發展造成負面影響。如今外資正式控股，外界也期待外資機構可以一展拳腳，為整體市場發展帶來新氣象。

此外，國際資產管理巨頭公司貝萊德和路博邁，也搶在開放外資股比限制首日，向證監會提出設立公募基金管理公司的申請。貝萊德目前是全球最大的資產管理公司，最新公布的管理規模超過6兆美元。