港股第一季IPO 衝35家

國際會計師事務所KPMG（台灣稱安侯建業，香港稱畢馬威）最新發布報告稱，2020年第一季，香港主板共有35宗IPO，創五年來同期新高，但集資總額僅140億港元，年減33％。另據陸媒統計，以3月31日收盤價計算，第一季上市的新股中，僅三分之一的新股股價高於發行價。

36氪報導，香港恆生指數自1月2日28,543點，跌至3月31日收盤的23,603點，第一季累計大跌20.9％。在此期間，該季上市的新股中，共有22檔新股跌破發行價，其中跌幅最大的是全鋼架空活動地板商「佳辰控股」，與IPO發行價相比，大跌77.36％。

截至3月31日，第一季股價上漲的新股共有11檔，其中漲幅最大的，是外牆工程服務商「華和控股」，與IPO發行價相比，漲幅高達296％。另有兩檔個股股價與發行價相比持平，分別是蜆殼電業、建橋教育。

備受市場矚目的新股中，大陸網紅餐廳太二酸菜魚的母公司「九毛九」第一季股價累計漲幅為33.48％。另外，2020年首家登陸港交所的生技股「諾誠健華」於3月23日掛牌交易後，在七個交易日內漲幅達到27.15％。至於大陸綜藝第一股「煜盛文化」表現不佳，第一季跌幅為15.93％。

展望後市，KPMG報告指出，新冠肺炎疫情爆發已嚴重影響香港、全球幾乎所有行業的市場氣氛。預計市場活動放緩，將繼續影響香港IPO上市宗數與募資額。2019年阿里巴巴在香港第二上市，此舉促使其他美股中概股紛紛效仿。但是上述公司返港上市的計劃可能會受到目前全球不確定因素的影響。

KPMG報告又指，疫情正在影響經濟發展的動力，產業結構向數位化，以及大數據轉型趨勢加速。短期內經濟可能會受到負面影響，但是疫情也推動新的經營模式與經營策略的發展。企業及整體經濟都需要適應並做出必要的改變，例如對物流的額外支持。