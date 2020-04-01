阿里健康：支付寶醫療服務量 十天飆16倍

新冠肺炎疫情助推線上醫療與智慧醫療行情。阿里巴巴旗下的阿里健康1日發表數據指出，3月22日至31日的十日間，其醫療健康類服務的交易量較3月12日至21日相比，大幅增長16倍。其中，1995年後出生的年輕群體占消費比重最大。

港股上市的阿里健康1日收報12.86港元，跌幅0.77％，當日恒指大跌逾500點，下挫2.19％。2020年以來，阿里健康股價隨著肺炎疫情爆發受到市場資金追捧走升，3月6日來到波段高點15.98港元，累計大漲75％。之後股價漲多回檔，近日略有拉升。

中國證券網報導，阿里健康聯合支付寶數字生活平台1日發表報告顯示，過去十日，支付寶平台上的醫療健康類服務交易量，比3月12日至21日期間猛增16倍，體檢、疫苗、眼科、口腔、兒科相關的服務是最受歡迎的項目。此外，今年3月購買體檢服務的用戶數是2019年同期的三倍，顯示在疫情威脅下，大陸民眾越來越捨得在健康消費上支出。

與此同時，報告中也披露一些線上醫療的有趣現象。譬如，支付寶上醫療健康服務最大的消費群體是「95後」，占比達40％，而「90後」則以27％位居第二，顯示30歲以下的年輕族群將是大陸未來遠端醫療、智慧醫療的長期忠實客戶。另外，男性比女性更樂於為健康買單，健康消費用戶近六成為男性。

在大陸「健康消費力」城市排名中，杭州、成都、北京、南京、合肥位列前五。報導稱，向來對泡腳、功夫茶、泡溫泉情有獨鍾的南方人，依舊是大陸養生隊伍的主力。

報導指出，肺炎疫情催動大陸遠端醫療、智慧醫療市場發展，而阿里巴巴集團近年透過旗下的阿里健康布局健康醫療領域，疫情更讓阿里健康取得推展事業版圖的機會。

以電商消費聞名的阿里巴巴，2014年即收購中信集團旗下的21世紀，同年10月更名為阿里健康，正式宣告阿里進軍醫療領域。近年阿里健康更透過與集團旗下的阿里雲、阿里巴巴達摩院等，在智慧醫療、互聯網醫療深化研發與合作，在大陸同業競爭中取得領先地位。