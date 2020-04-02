原油史詩級崩跌 反而救了中國經濟

新冠肺炎疫情下，產油國間因減產協商破局造成供需失衡，使國際油價崩跌。有學者表示，短期來看，油價難以回到每桶60美元的價格，未來應會長期以低於每桶40美元的價格運行；不過，學者認為，大陸作為全球最大原油進口國，應是既得利益者，除有助推進液化天然氣擴大使用範圍，也有利於在各產油國間尋求更多戰略著力點。

受疫情衝擊，大陸第1季GDP將創下歷史低點，然而CPI通貨膨脹率仍預期保持在5%左右的高位，這意味著大陸經濟恐要面臨停滯性通膨危機，一旦停滯性通膨的風險升溫，大陸的政策迴旋空間將會被擠壓。

緩解停滯性通膨危機

不過有學者認為，從對宏觀經濟的角度來看，油價下跌有助緩解大陸經濟壓力，對大陸來說並非壞事。德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩分析，就內需而言，油價下跌有助大陸整體物價水平降低，同時，復產復工帶來供應及物流恢復，食品價格也有望回穩；若第2季通膨率能回落至3%左右，停滯性通膨危機暫可緩解，也為財政擴張爭取到發力空間。

從產業政策看，油價下跌有利大陸擴大液化石油氣與液化天然氣的應用範圍，對於能源消耗大國來說，不僅能創造新的投資空間，也能夠減少環境汙染；而相關計畫需要長線思維，也需簽訂長期供應協定，目前油價處於低位，從技術上為這些工作推進留了更大的操作空間。

從國際格局來看，在第一階段中美貿易協議中，大陸同意未來2年向美國購買524億美元的能源產品，在此時，若按照貿易協議簽訂的總量購買，不僅採購原油的規模將大幅增加。

另外，在全球原油需求下滑的情況下，其他產油國將出現相對壓力，考慮到主要中東產油國與美國間有著密切聯繫，事實上也給了大陸在各產油國之間尋找到更多的博奕空間。

採購原油規模增加

綜合上述因素，周浩認為，從很多方面來看，國際油價的史詩級崩塌，對大陸來說並非壞事，只要採取正確的應對，大陸會從國際油價的下跌中，尋找到新的政策和國際關係空間；更加值得注意的是，認真評估此次疫情對於大陸，以及世界經濟的影響和衝擊，有在戰略層面上，對大陸的發展來說也更加具有意義。

(旺報 李澍)