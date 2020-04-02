交友軟體港仙股騙局 台人投資血本無歸

隨著科技發展，各種社群、交友平台網站愈發風行，同時也讓詐騙集團也因此愈發猖獗，藉由各種交友軟體之便，讓詐騙手法日新月異，並且愈發合法及難以追溯。現在就有許多大陸投資詐騙集團藉由網路交友軟體之便，跨海引誘台人投資港股，讓台人取得蠅頭小利、完全取得台人信任後，再勸說台人去籌款一次投入大量資金，詐騙集團再操縱該支港股大幅下跌，騙走台人所有投資款、血本無歸。

近來大陸港股詐騙集團最常見的手法是利用FB、Line等社交平台，及「探探」等交友軟體，物色交友軟體自介上看似口袋較深的台人、與之交友。詐騙集團會藉由照片來營造出自己是「白、富、美」的港女形象，且職業皆與金融、股票相關。

假扮分析師 介紹飆股

在交友過程中，詐騙集團會迫不及待地加台人的LINE，以期密切聯繫。然後這些「美眉」會開始放長線釣大魚，不會一開始就叫受害者買股，而是每天與你聊天噓寒問暖、培養感情，再來才會三不五時提到股票。假扮自己是為大戶基金或證券工作的職業分析師，同時展示她們操作港股的投報率、下一支可能會漲的股票，並無意間展示其員工證取信台人。

這些港股將會真如其所言地應聲而漲，「美眉」也會開始勸說台人去台灣的證券開辦複委託以買賣港股，宣稱有錢大家一起賺。期間並會一直不斷說想與台人見面、要幫台人賺錢以勾畫美好未來，來分散受害者的注意力。而詐騙集團甚至真的聘有美眉與台人通話及視訊，以消除台人疑慮。實際上這些美眉既有大陸人也有香港人，在打字狀態下，甚至是男人在背後操控與受害者對話。

漲跌無上限 暗藏風險

這時大家就會疑惑詐騙集團怎麼賺錢？錢都在台灣證券的集保戶，並沒匯出，而投資是自己的事，本來就自負盈虧。但這種觀念一旦成功灌輸給台灣受害者，就代表離詐騙成功不遠了，詐騙集團就是利用台人對台股常識的誤區，來誘使台人上當。而這些詐騙集團的背後其實是由許多大陸不良證券公司所操縱。

原來，詐騙集團介紹的股票多為港股中所謂的「仙股」、「老千股」，有足夠資本的詐騙集團及不良證券即可操弄，且由於香港恆生指數不像台股設有「熔斷機制」，漲跌無上限，只要有適合的股票、足夠的資本或圈起足夠的散戶，就能控制這些「仙股」暴漲暴跌。

等到時機成熟，這些美眉會同時叫多名台灣受害者散戶押注一支「老千股」，宣稱該支股票很快就會有資金進入買盤，而台灣受害者一般多認為對方沒有向自己索取錢財，加上這幾個月被不斷洗腦，還有對「美女」的無限幻想，就會自主操作跟買。

受害者上鉤 炒家拋售

同時，這些美眉也會要求台灣受害者提供股票委託成功的照片，這是因為只要成功讓受害者掛單買進，並提供受害者買進的資料或者截圖，便可得到受害者買港股交易量約20至30%的返佣。

而等到足夠的「受害者散戶」上鉤，炒家就會直接拋售，這些公司原本就沒有基本面支撐，股價又早被炒高，一天之內就能大跌8、90%以上易如反掌。且由於「仙股」的股票流通率較差，台灣受害者未必能即時找到足夠買家接盤，想跑都跑不了，導致血本無歸。這種詐騙手法在法律上不但難以追溯，更是沒有任何責任。

目前已有證券的客戶遭遇港股詐騙，受害金額達上千萬台幣。至於投資者如何分辨交友軟體上的港股詐騙？有遭受詐騙的台灣受害者受訪時就指出，這些聊天美眉的作息極為規律，這其實就是她們的上班時間，一般在早上9時至晚上10時之間，且在周末休假時也難以找到人或回話，要視訊或通話時也都會在其指定的時間。LINE傳過來的照片大多為檔案極低、模糊不清的照片，以避免出現破綻。

小靈通 仙股、老千股

「仙股」源於香港恆生指數，在英語中被稱為penny stock，是指市值跌至l元港幣以下的股票，香港股市有近6成股票都是「仙股」，其有著市值小、總流通量小的特徵，小額的資金就可以拉升或者壓低股價，因此也變成了易於實施金融欺詐的工具，一旦有金融詐騙集團盯上該支「仙股」，就會變成「老千股」。

「老千股」就是利用香港交易所沒有「熔斷機制」、不受漲幅限制的特性，由大股東或大莊家專門虐殺散戶的騙子股。金融詐騙集團常會雇用一些人通過媒體、代理、交友薦股，吸收散戶進場，待時機成熟進行拋售。

（旺報 張國威）