陸多地推汽車消費新政

為拯救低迷車市，大陸多個部委近期加碼推出促進汽車消費措施，包括佛山、廣州、長沙等至少九個城市響應，公布購買新車補貼、放寬汽車限購等汽車消費刺激政策。

大陸車市尚未迎來春風，車市在2020年又遭遇疫情重創。中汽協發布最新數據顯示，2月汽車產銷分別完成28.5萬輛和31萬輛，較2019年同期分別暴跌79.8％和79.1％。

新浪財經報導，自2月初以來，全國已有廣東省佛山、廣州、珠海；湖南省湘潭、長沙；浙江省杭州、寧波；江西省南昌；吉林省長春等至少九個城市公布了相應的汽車消費刺激政策。

長春市政府在29日指出，當地政府近期推出購買新車最高補貼人民幣（下同）4,000元等一系列促進消費的政策措施。此外，南昌市在25日也宣布，凡是在疫情期間在該城市範圍內購買新車，每一輛將給予1,000元的補貼。

除了購買新車補貼，放寬汽車限購也成為此次刺激車市的主要措施之一。廣州近日指出，當地政府計劃在2019年增加10萬個購車拍牌和搖號指標的基礎上，研究進一步新增購車指標。杭州則稱將在2020年一次性增加2萬個汽車增量指標。

廣東省近期宣布對購買「國六」標準車型的消費者給予補助。譬如，佛山市對消費者購買每輛「國六」標準新車給予2,000～5,000元不等的補貼；珠海對購買「國六」標準車型的消費者補助；廣州將對個人消費者購買新能源汽車給予每車1萬元綜合性補貼。

另一方面，信用評等機構穆迪近日再度下調2020年全球汽車銷售預期。路透報導，穆迪預計2020年全球汽車銷量將下降14％，這一數字遠高於2月估計約2.5％的降幅，而大陸作為全球最大的汽車市場，2020年汽車銷量預計將下降10％ ，降幅大於此前預測的2.9％，顯示車市前景仍舊相當嚴峻。