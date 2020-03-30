印度鎖國 小米、realme喊話解禁手機

面對新冠肺炎的考驗，印度稍早宣布封城21天，喪送了大陸手機廠最後一塊樂土。如小米、realme等均決定向印度政府喊話，在封鎖期間繼續配送手機。

澎湃新聞報導，小米、realme等廠商已向印度政府發出請求，希望將手機列入生活必需品類別，使手機能在21天封鎖期內配送、銷售。當地兩家相關電子資訊相關協會也致函政府，希望豁免手機等電子設備、零件的配送、出口限制。

小米副總裁、印度區總裁Manu Kumar Jain表示，不僅食物，手機也是當前每個人都需要的必需品，能使用手機可幫助他人減少外出以及社交距離，目前印度很多人還沒有智慧型手機，有助於防疫需求。

realme也稱，希望政府放寬讓它們能在線上銷售手機，並開放一些據點進行售後服務。

India Today報導，印度24日開始在全國75個行政區實施21天封城行動，關閉所有商辦、公司工廠，包括在當地有極高手機市占的小米、vivo、OPPO等工廠、線下門市。

在手機總體市場萎縮的情況下，印度成為手機廠商的最後一塊樂土，小米、vivo、OPPO長久耕耘下享受到當地人口紅利，取得絕大多數市場。根據Counterpoint報告，以2019年來說，小米手機在印度的市占率以28％高居第一。

不過在封鎖令下，這些廠商賴以生存的線下門市無法經營，對小米、realme等主打線上通路來說至關重要的當地電商Flipkart暫時關閉，亞馬遜也僅接生活必需品訂單。

36氪引述業內人士說法，疫情期間手機廠商只能一直將貨運轉移到尚未封鎖的市場，但如歐洲已成重災區，南美洲、印度等國陸續封鎖，大陸市場又被華為鯨吞，對小米這些手機廠造成致命打擊，龐大的庫存恐退無可退。