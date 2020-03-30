人行重啟逆回購 利率大降20個基點

新冠肺炎疫情讓全球經濟敲響警鐘，為迎戰外部經濟惡化，中國人民銀行再祭貨幣調節利器，在時隔29天後重啟7天期逆回購操作，對市場釋人民幣（下同）5百億活水，並將利率大降20個基點至2.2％，創下自2015年6月以來最大單次降幅。

人行貨幣政策委員會委員馬駿表示，人行此次超力度下調逆回購利率，代表貨幣政策進入加大逆周期調節力度的階段。也有分析指出，這代表接下來存款基準利率和貸款利率都可望調降，中國進入一個全面寬鬆的模式。

澎湃新聞報導，本次操作規模雖僅5百億元，但調降後的利率水準，距離2002年1.97％的最低點僅23個基點，成為歷史次低，充份顯示人行進一步放寬貨幣政策的決心。

為因應疫情衝擊，人行稍早於2月3日和4日，已累計開展1.7兆元逆回購操作投放資金，其中，2月3日為1.2兆逆回購的公開市場操作，人行一口氣下調7天和14天期逆回購利率各10個基點，分別報2.4％和3.3％，4日投放5千億元，利率不動。

之後，人行再下調1年期中期借貸便利（MLF）以及貸款市場報價利率（LPR）等政策利率，協助降低企業融資成本，進而達到救經濟之效。MLF操作中標利率下降10個基點，至於1年期和5年期以上LPR分別下降10個和5個基點，帶動市場整體利率下行。

人行為救企業，亦讓專項再貸款用在刀刃上。1月31日，人民銀行宣佈向9家主要全國性銀行和10個重點省市的地方法人銀行，提供3千億元低成本專項再貸款資金，向重要醫用、生活物資生產企業提供優惠利率的信貸支持。一個月後，金融機構運用專項再貸款向2,674家名單內企業發放貸款1,173億元。財政貼息後，企業實際貸款成本平均不到1.3％。

3月起疫情快速肆虐全球，多家機構對全球經濟示警，多國央行陸續降息救市，人行雖在降息上按兵不動，但於3月16日採取普惠金融定向降準，向市場放水5,500億元。至於本次人行加碼寬鬆政策，是為因應外部經濟環境快速惡化，並基於大陸國內復工復產需求，勢必要維持充裕流動性並進一步滿足企業貸款需求。