今(30)日大陸重點財經新聞摘要如下：

１.陸5G手機累計至今出貨量逾2600萬支

大陸爭取全球5G話語權，疫情之下加快推進5G相關的新基建以及終端設備的出貨，除5G網路中心等建設會陸續啟動，大陸也已經在年內出貨逾1,300萬支5G手機。

新浪財經報導，大陸工信部副部長辛國斌30日對當前基礎設施方針表示，將加快重點項目開工建設，跟蹤抓好重大項目實施。加快推進5G網路、數據中心等新型基礎設施建設。

辛國斌也指出，5G終端相關電子業復工復崗率良好，包括智慧手表、智慧手環等消費升級類產品以及半導體分立器件等高技術產品產量增速保持逆勢增長。截至3月26日，大陸5G手機產品類型76款，累計出貨量超過2,600萬支，其中2020年出貨量1,300多萬支。

辛國斌稱，目前，鋼鐵、電子行業復崗率均超過90％，紡織、機械、輕工等在70％至90％之間。下一步，工信部將積極擴大有效需求，穩定汽車、輕紡、家電等傳統消費，培育智慧健康養老、綠色產品等消費熱點。支持發展遠程醫療、在線教育等新業態新模式。

(工商 楊日興)

２.陸規模以上工業企業 平均開工率98.6％

大陸工信部副部長辛國斌30日在大陸國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，截至3月28日，全大陸規模以上工業企業的平均開工率為98.6％，人員平均返工率為89.9％。據新浪財經報導，其中中小企業復工率已達到76％，觀察3月以來日均升幅在1個百分點左右，開工步伐明顯加快。

此外，辛國斌也說明，截至目前大陸官方發放3000億元（人民幣，下同）支持疫情防控重點企業的專項再貸款已累計向5000多家企業發放2000多億元，企業實際承擔利率約1.27％。另外增加的5000億支農支小再貸款、再貼現額度也已累計發放2000多億元、貸款利率低於4.55％。

(旺報 吳泓勳)

３.陸工信部：外貿形勢恐進一步惡化

新冠疫情衝擊全球，大陸工信部30日指出，當地除產業鏈、供應鏈受影響外，外貿出口也受到較大的衝擊衝擊，大陸外貿進出口形勢恐有進一步惡化。

新浪財經報導，工信部副部長辛國斌30日表示，國際疫情蔓延的擴展，勢必對我國的產業鏈、供應鏈以及外貿出口造成較大的經濟影響，最新海關數據也顯示1至2月大陸進出口數據下滑。隨著國際疫情的進一步擴散，我國外貿進出口形勢可能進一步惡化。對此，要密切跟蹤形勢的發展變化，並及早做好應對準備。

不過，辛國斌也稱，總體來看，大陸具備龐大的產業規模、完整的產業體系、巨大的內需市場、充足的政策空間和顯著的制度優勢，面對疫情衝擊，經濟展現出了應對複雜嚴峻局面的強大韌性與活力。總體看，疫情對大陸工業經濟的影響是階段性的，是可控的，不會改變持續向好的基本趨勢。

(工商 楊日興)

4.陸工信部：汽車業總體達產率追上去年同期

經過疫情衝擊大陸產業持續重上軌道，復工指標行業之一的汽車業達產率已經恢復至2019年同期，工信部30日表示，汽車行業企業整體開工率已升至97％，員工復崗率升至82％，總體達產率已經與去年同期水平相當。

新浪財經報導，工信部副部長辛國斌30日指出，自2月19日到現在，大陸汽車行業企業整體開工率已由60％左右提升到97％，員工復崗率由50％左右提高到82％，總體達產率已經追上2019年同期水平。

同時，工信部也表態會進一步支持擴大汽車消費。辛國斌表示，為解決汽車有效需求不足的問題，工信部將積極配合相關部委，研究穩定和擴大汽車消費的政策建議，督促各地區加快出台促進汽車消費的政策措施。目前已有廣東、山東、吉林、海南和深圳、寧波、杭州、南昌等省地市出台了一些具體的政策，相信後續會有更多刺激消費的政策出台。

此外，對於新能源車領域，工信部也稱，近期會協調相關部門對新能源汽車以及相關政策做出調整，進一步推動汽車產業協調健康發展。

(工商 楊日興)