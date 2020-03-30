習近平浙江考察復工 因形勢調整企業政策

疫情緩和時期，大陸積極著手經濟重建任務，大陸國家主席習近平29日赴經濟大省、其曾主政的浙江考察，探訪寧波舟山港穿山港區碼頭、北侖高端汽配模具園區，並稱注重中小企業，會隨著形勢的發展變化，及時給予政策調整。

大陸央視報導，習近平29日下午前往寧波北侖高端汽配模具園區管理服務中心，與園區管理人員、中小企業代表、返浙員工代表等交流。

習近平稱，抗擊新冠肺炎疫情中，不同類型的群體、企業，不同行業都會受到影響。黨中央在研究的時候，特別想到了中小企業，已經頒布一些政策，會隨著形勢的發展變化，及時予以一些調整，避免中小企業受根本性的影響，能夠盡快地恢復到好的狀態，而且還可以有新的發展。這次來考察也是希望聽聽各方的意見。

習近平也向生產線工人強調，要在防控疫情的情況下，積極地開展復工復產，既要保證生產任務，還要保證身體健康。

此外，習近平也到寧波舟山港穿山港區碼頭考察，該碼頭是繼深圳鹽田國際碼頭後全球第二大單體貨櫃碼頭，碼頭岸線3,410公尺，擁有十個大型專業泊位，2019年完成貨櫃吞吐量1,035萬，在「一帶一路」建設中具樞紐效果。

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