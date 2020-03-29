湖北類包機載回153人 防疫檢查後隔離14天

153名搭乘類包機滯留中國大陸的台灣民眾，昨天從上海搭乘華航類包機返台，旅客在通過防疫檢查後，被安排前往檢疫所隔離14天，部分民眾因距離太遠或證照過期而錯過班機。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，因此政府安排由中華航空公司定期班機，以類包機方式，在29日及30日2天，從上海接回滯留湖北的台灣民眾，原本預計晚間7時50分從上海浦東機場起飛，9時50分抵達桃園，但班機直到8時58分才起飛，抵達桃園時已經是深夜10時20分。

班機在落地後，依循地勤人員的指揮緩緩停靠在停機坪，乘客們戴著口罩穿著防護衣，透過機窗望向窗外，而正副機師也興奮的頻頻向在場拍攝的記者揮手，更開心的比出讚的手勢，地勤人員也開心的向飛機揮手，歡迎同胞回到台灣。

根據國境單位統計，原本預計共有159人要搭乘29日晚間的類包機，但最後搭上班機的旅客共有153人，有的人是因為路程太遠趕不及，有的人則是因為證件過期，台胞證又未辦妥而無法出境。但確切返台人數將以中央流行疫情指揮中心公布為主。

專案小組人員在專機抵達前，已先換上防護衣、口罩等全副武裝在機棚待命，待專機落地推至台灣飛機維修公司機棚內，機棚大門也隨即關起，以維護機上乘客隱私，工作人員也進行人員與機具的消毒任務。

乘客在下機後，會依序進行消毒及發燒篩檢等防疫檢查，若出現武漢肺炎疑似症狀，將由救護車以一人搭乘一台為原則後送就醫，無症狀者會由專車接送，離開機棚前往集中檢疫場進行為期14天的安置隔離。

在完成檢疫流程後，所有旅客分別搭乘多輛遊覽車離開桃園機場，有的旅客在面對疫情的心理壓力及舟車勞頓前往上海、搭機、檢疫等流程，滿臉疲憊的閉目養神，也有旅客開心的隔著車窗向記者揮手致意，讓人感受他們對順利返台的喜悅。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午表示，類包機已經做了最好的準備，期待一切順利，如果這一班可以順利，下一班就能更順利，「回家的路不會這麼遠」，期待國人都可以順利返鄉。

武漢肺炎疫情爆發後，中國大陸隨即展開封城，導致部分國人受困當地，政府先前已協調兩次包機行動，首次包機在2月3日由中國東方航空載回247人，第二次包機則在3月10日由華航及東航各一班包機載回361人。