華為加入AI戰局 開放運算框架

繼日前發表高階手機P40系列後，大陸資通訊設備大廠華為28日宣布，其全場景AI（人工智慧）運算框架MindSpore在碼雲正式開放，企業級AI應用開發者套件ModelArts Pro也在「華為雲」上線。此舉展露華為正式加入AI領域戰局的旺盛企圖心。

根據新浪財經報導指出，華為舉辦線上直播的開發者大會在3月28日進入第二天。華為MindSpore首席科學家、IEEE Fellow陳雷表示，MindSpore原生適應每個場景，包括邊緣和雲端，能在需要協同的基礎上，透過AI運算法即代碼，使開發狀態變得更好，顯著減少模型開發時間，降低模型開發門檻。

另外，華為在會中也展示AI運算平台Atlas的雲邊端全場景開發實踐案例。華為已與數十家公司合作，推動基於華為昇騰AI處理器的Atlas系列模組、板卡等，將應用在智慧交通、智慧電力等數十個行業。至此，華為在2018年全聯接大會上發表的全棧全場景AI解決方案，已向開發者全面落實，後續華為將努力完善AI生態。

其中，正式開放的MindSpore非常關鍵。所謂AI運算框架，相當於行動網路時代的安卓操作系統、網路時代的瀏覽器。運算框架被視為人工智慧領域的操作系統。因此，全球的科技巨頭及AI新創公司相繼布局。

外媒Gigabit Magazine曾於3月18日撰文表示，AI巨頭除了亞馬遜、谷歌等傳統西方科技企業外，包括百度在內的大陸AI強者也絕不能忽視。另外，阿里巴巴早在2019年9月26日於雲棲大會公布AI布局，旗下的三大機構平頭哥、達摩院、阿里雲一體化，均全力推動AI事業。