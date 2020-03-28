中興通訊 今年衝刺5G終端產品

陸港兩地上市、大陸資通訊設備大廠中興通訊27日晚間發布2019年財報顯示，全年營收為人民幣（下同）907.37億元，年增6.11％；淨利則轉虧為盈至51.48億元，年增高達173.71％。展望未來，中興通訊表示，2020年將在全球推出15款以上5G終端產品。

中興通訊A股27日收報43.39元，上漲0.67％，一年來累計大漲48.5％。中興通訊H股27日收報23.85港元，下跌1.24％，一年來僅微漲1％。

36氪報導，中興通訊在財報中表示，2019年營收較2018年同期有所增長，主要是營運商網路業務營收增長所致。該項業務營收為665.85億元，年增16.66％，占總營收的73.38％。

另一方面，中興通訊因為違法向遭美國政府制裁的伊朗、北韓運輸通訊設備，加上2018年初，美方發現該公司並未懲處違規員工，最終決定在同年4月16日對中興宣布禁售令。此舉重創中興通訊2018年業績，全年淨虧損達69.84億元。

此前，中興通訊公布2019年業績預告指出，基於兩項因素，預計業績大增。其中，第一項為2018年的淨虧損主要來自於向美方繳納10億美元罰款，造成營業外支出增加。第二項為2019年7月，中興通訊與大陸地產商萬科就深圳灣超級總部基地項目簽訂補充協議，預計該項目2019年稅前利潤約26億至29億元。

另針對公司未來發展，中興通訊指出，公司將以5G作為發展核心戰略，並具備完整的5G端到端解決方案的能力。在無線方面，2019年中興在全球獲得46個5G商用合約，涵蓋中國大陸、歐洲、亞太、中東等5G市場，並與全球70多家營運商進行5G深度合作。

終端產品方面，中興通訊於3月23日發布首款5G影片手機「中興天機Axon 11」。2019年12月13日，該公司高級副總裁、中興終端事業部總裁徐鋒曾經表示，希望5G時代中興通訊終端能夠重新回到主流手機品牌隊伍。2020年中興將在全球推出十款左右的5G手機，15款以上的5G終端產品。