鍾南山：陸不會出現第二波 疫情震央恐轉往美

大陸新型冠肺炎疫情趨緩，但仍面臨境外輸入疫情、無症狀感染的風險，稍早前，有專家擔憂大陸政府逐步對湖北省、武漢市「解封」，恐讓大陸出現第二波疫情。惟大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，大陸疫情不會出現第二波高峰。

路透社26日曾引述國際權威醫學期刊「刺針」的研究分析稱，如果武漢在3月就解除控制措施，肺炎疫情第二次感染高峰可能會在今年8月底出現；如果封城措施維持到4月，第二次疫情高峰可能將推遲到10月。

據央視28日報導，鍾南山表示，在大陸「群防群控」的基礎上，疫情新增病例可望侷限在很小的人群中，「我不相信在我們這麼強有力的措施下，會出現大的爆發」。

對於當前疫情橫掃全球，鍾南山表示，目前其他國家採取行動已經有三周，除了少數國家新增病例數有些下降，其他國家還在上升中，特別是美國。現在美國確診病例數已經超過中國，疫情有可能「震央」會轉移到美國。

據美國統計資料顯示，截至3月28日3時18分，全球新冠肺炎確診病例突破58萬例，達到585040例，累計死亡26,819例。其中，美國確診97,028例，義大利確診86,498例，均已超過中國的81,394例。

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