疫情黑天鵝 多家獨角獸IPO之路受阻

2020年伊始，原寄望可迎接的新機遇飛向未來，但現身的反而是意想不到的疫情「黑天鵝」。疫情擴散全球，造成經濟情勢迅速大壞、股市巨震，不僅IPO市場立刻緊縮，連帶也影響多家企業獨角獸原定在年內展開的上市計畫，包括眾所關注的AI公司商湯科技、曠視科技等都已延後IPO進程。

36氪報導，以家政服務模式起家的「58到家」，原定在2020年赴美IPO。不過58到家的母公司到家集團CEO陳小華在2月初就已坦言，疫情已打亂了IPO節奏，並且悲觀表示，若疫情影響持續兩三個月，家政行業規模或將大幅銳減至原本的10％到20％。

由於懶人經濟興起，使得家政服務平台58到家快速發展。截至2019年9月，58到家集團員工達6千多人，提供的服務覆蓋6個國家及地區、400多個城市。儘管規模持續擴大，但高額的市場費用和人工成本使得58到家虧損不斷加重，成立六年來仍未實現盈利，亟需上市籌資。對於強烈依賴現金流的58到家，即便大陸疫情逐漸回穩，但能否真正度過難關，還有待觀察。

另家外界關注的商湯科技，3月中旬也傳出將延後年內赴港IPO、募集7.5億美元的計畫。未來傳出可能轉戰私募市場，計畫募集5到10億美元。但在疫情重創全球經濟的此刻，能否成功募集資金仍在未定之天。

商湯科技IPO之所以備受關注，是因該公司為大陸估值最高的人工智慧公司之一，業務範圍包括臉部識別、自動駕駛、機器人投遞、健康和教育等，並曾獲阿里巴巴、高通、軟銀等機構投資。商湯CEO徐立2019年曾表示，該公司已累計融資超過30億美元，估值超過75億美元。值得注意的是，在眾多富爸爸的加持下，商湯在2019年的收入約為7.5億美元，增長200％，不過現金流仍為負數。

而商湯的最大對手曠視科技，IPO之路也相當坎坷。曠視在2019年8月就向港交所遞交IPO文件，期間因美國將其列入貿易管制黑名單，港交所要求曠視科技需補充投資者風險等相關資料，曠視科技一直未能提交，致使IPO申請在2020年2月已經失效。

面對疫情的衝擊，獨角獸或許因資本趨於冷靜，必須減緩擴張的步調，或是策略調整移步換形，在特殊狀況下採取必要的應變措施。

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