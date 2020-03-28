趣店、微貸網等陸企淪為「仙股」 面臨下市

海外上市向來是大陸互聯網金融（簡稱互金）企業心嚮往之的目標。然而，在大陸官方對互金企業的管控與當前市場動盪下，不少美股上市的大陸互金企業股價表現不佳，有些甚至淪為「仙股」（即股價低於1元），與其當初上市時的風光可謂雲泥之別。

騰訊財經報導，當前全球受到新冠肺炎疫情蔓延影響，美股期指近期大幅下跌，在這場沒有硝煙的戰爭中，美股中概互金股同樣受到衝擊。截止2020年3月23日美股收盤，13家赴美上市的大陸互金企業股價均低於10美元。

報導稱，除了玖富和品鈦較今年初小幅上漲，其餘11家企業較年初均有不同程度的跌幅。趣店、微貸網、信而富、和信貸、嘉銀金科等股價更重挫逾50％。而且趣店、嘉銀金科、信也科技、微貸網、簡普科技等五家企業正淪為「仙股」，股價正進行1美元保衛戰。

值得一提的是，趣店股價的歷史高位曾達到35.45美元，讓眾多美股上市互金企業望塵莫及。而今跌至1.88美元，跌幅超過95％，百億美元市值僅剩5.25億美元，令投資人唏噓不已。

更迫切的危機是，這些大陸互金「仙股」，正因股價低迷面臨著退市風險。據美股市場規則，紐交所或是那斯達克上市的企業，只要連續30個交易日股價低於1美元，便會觸發退市機制。若在90天內仍未改善公司業績，則會被勒令退市。

譬如，此前風光無限、受到市場炒作的點牛金融，奪得「2019年最慘的已上市互金企業」稱號。該公司因涉嫌非法吸收公眾存款被警方立案偵查，股價大跌93.85％至0.4美元。並於2019年11月6日被那斯達克暫停交易，觸發退市機制。

市場人士指出，這些美股大陸互金公司股價低迷，除了有爆發醜聞、市場大環境的影響，業績表現不佳也是重要原因。趣店、信也科技近日陸續發布2019年財報，雙雙出現利潤下滑的情況，信也科技在2019年第四季淨利跌掉近五成，趣店更慘，第四季淨利大跌85.2％。

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