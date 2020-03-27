上海28日起 入境者一律集中隔離14天

上海防堵境外疫情措施再度升級，官方今晚宣布，28日起所有入境上海人員一律集中隔離14天；老人小孩等特殊人員，經核酸檢測陰性、嚴格審批後，可申請居家隔離。

上海市政府新聞辦公室微信公眾號「上海發布」今晚宣佈，按中國國務院應對疫情聯防聯控機制相關部署，上海市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情防控工作領導小組辦公室決定，從3月28日零時起，對所有入境來滬人員一律實施為期14天的集中隔離健康觀察。

公告指出，上述措施實施後，對已經居家隔離的，繼續實施隔離直至期滿14天，並進一步落實從嚴管控的各項措施。對入境的外交人員和從事重要經貿、科研、技術合作的人員，另有規定的按規定執行。

公告表示，上海將採取人性化管理措施，對老人、未成年人、孕產婦、行動不便的、有老人或小孩需要看護的、患有基礎性疾病等原因不適宜集中隔離的人員，統一在各區留驗點進行核酸檢測，檢測結果為陰性且具備居家隔離條件的，並經嚴格核定審批後，可申請實行居家隔離。

上海26日晚間已宣布，所有入境者需隔離14天，但當時並未說明是採居家或集中隔離方式。

（中央社）

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