川習通話 習：中方已及時向世界通報疫情

今（3/27）日大陸相關財新聞，重點摘要：

1.事涉疫情？ 川普計劃和習近平通電話

美國總統川普於美東時間26日表示，當日稍晚可能和中國國家主席習近平通電話。川普的言論引起市場揣測，中美領袖談話內容，相信很可能涉及新冠肺炎疫情事宜。

路透報導，川普曾經讚揚習近平處理新冠肺炎疫情的手法，也曾針對性地指病毒來自中國，以及批評中國隱瞞疫情，對世界各國構成打擊。

2.人民幣中間價升265基點 人行連續29日暫停逆回購

人民幣兌美元中間價連續3日升值。人民幣兌美元中間價27日報7.0427，較26日的7.0692，升值265個基點，創3月18日以來新高。27日中間價較26日4時30分收報7.096，升值533個基點；較26日晚上11時30分收報7.07，升值273個基點。

此外，中國人民銀行（簡稱人行）連續29日暫停逆回購（附賣回）操作。香港信報報導，人行27日表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，27日不展開逆回購（附賣回）操作。因本周仍無逆回購到期，據此計算，本周既無資金投放也無回籠。

3.李克強：重視防治無症狀感染者 遏制疫情傳播

大陸國務院總理李克強26日要求高度重視防治新冠病毒無症狀感染者，無論是透過哪種途徑發現的無症狀感染者，都要根據醫療規則制定明確的科學防治方案，堅決遏制可能形成的新病毒感染和疫情傳播。

李克強26日在大陸政府應對疫情工作領導小組會議上指出，現在要持續鞏固疫情防控階段性成果，在全力救治重症和危重症病人、做好社區防控的同時，高度重視「防治無症狀感染者」等群眾日益關注的問題。

李克強表示，「無症狀感染者究竟有無傳染性？病情會不會進一步發展變化？衛健委要召集專家認真研判，拿出科學防治方案。這是我們鞏固疫情防控成果、防止出現防控漏洞的重要內容」。

「無症狀感染者」全稱是「新冠病毒無症狀感染者」，指無臨床症狀、但呼吸道等標本新冠病毒病原學檢測為陽性者。

李克強表示，自新冠肺炎疫情發生以來，相關部門一直在根據情況變化不斷調整診療方案，對於出現無症狀感染者此一情況，也要因應變化、科學應對。

上述會議指出，要鞏固武漢市和湖北省疫情防控階段性重要成果。在武漢保留高水準重症救治力量，最大限度提高治癒率、降低病死率，嚴格執行出院標準，加強治癒患者追蹤隨訪和健康管理。公共衛生團隊進入社區，查清每一例新增確診、疑似病例和無症狀感染者來源。

會議強調，目前境外疫情大流行呈現加速趨勢，防止輸入壓力持續擴大。要進一步強化入境人員管理。

4.川習通話 習近平：中方及時向世界通報疫情

中國國家主席習近平27日應約和美國總統川普通電話。習近平強調，自新冠肺炎疫情發生以來，中方及時向世界衛生組織（WHO）以及包括美國在內的相關國家通報疫情資訊，包括第一時間發布病毒基因序列等資訊，毫無保留地向各方分享防控和治療經驗，並盡己所能為有需要的國家提供支援和援助。

新華社報導，習近平指出，流行性疾病不分國界和種族，是人類共同的敵人。國際社會只有共同應對，才能戰而勝之。在各方共同努力下，26日舉行的20國集團（G20）領導人應對新冠肺炎特別峰會達成不少共識，取得積極成果。希望各方加強協調和合作，落實特別峰會成果，為加強抗疫國際合作、穩定全球經濟注入強勁動力。

習近平表示，中方願和包括美方在內的各方一起，繼續支援世界衛生組織發揮重要作用，加強防控資訊和經驗交流共用，加快科學研究合作，推動完善全球衛生治理；加強宏觀經濟政策協調，穩市場、保增長、保民生，確保全球供應鏈開放、穩定、安全。