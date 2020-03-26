習近平通話梅克爾 願合作研發疫苗

大陸國家主席習近平25日晚與德國總理梅克爾通電話，習近平表示，中方願同德方分享防控和治療經驗，加強在疫苗和藥物研發方面合作，為兩國人民健康福祉以及全球公共衛生安全作出貢獻。梅克爾表示，希望同中方開展疫苗、藥物研發等領域科研合作，樹立團結抗疫的榜樣，也感謝中方提供的及時和寶貴幫助。

據大陸外交部官網消息，習近平在與梅克爾通話中表示，在中國發生新冠肺炎疫情初期，你向中方表達了慰問和支持，德國政府和各界紛紛伸出援手，中國人民銘記在心。目前德國面臨疫情嚴峻挑戰，中國人民感同身受。中方堅定支持德方抗擊疫情，願繼續提供力所能及的幫助。兩國專家已進行了視頻交流，德國專家也隨世衛組織專家組來華考察。中方願同德方分享防控和治療經驗，加強在疫苗和藥物研發方面合作，為兩國人民健康福祉以及全球公共衛生安全作出貢獻。祝愿你領導德國人民早日克服疫情。

習近平指出，病毒不分國界，是全人類面臨的共同挑戰。任何國家都不能置身其外，獨善其身。在這次抗擊疫情的過程中，中德、中歐展現出團結合作的力量，發揮了正能量。二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會即將召開。中方願同包括德國在內的各方加強協調合作，發出同舟共濟、團結抗疫的聲音，提振國際社會信心。要兼顧當下和長遠，統籌國內效應和全球影響，加強宏觀經濟政策協調，穩市場、保增長，穩就業、保民生，同時推動市場開放，確保全球供應鏈開放、穩定、安全。

習近平強調，中德雙方要繼續做好重要政治議程籌劃，持續推進各領域交流合作，確保中德、中歐產業鏈、供應鏈穩定，挖掘新興產業合作潛力，減少疫情衝擊。

梅克爾表示，當前歐洲疫情形勢嚴峻，德方正在採取果斷防控措施。德方感謝中方提供的及時和寶貴幫助，希望同中方開展疫苗、藥物研發等領域科研合作，樹立團結抗疫的榜樣。德方主張基於事實，秉持客觀公正立場，通過國際合作共同應對疫情。二十國集團成員應該加強協調合作，相互支持，為克服當前危機、穩定全球經濟發揮引領作用。德方期待疫情過後同中方繼續推進德中、歐中重要交往合作。

（旺報 陳君碩）

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