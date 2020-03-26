顧慮通膨及房地產炒作 中國不鬆口降息

2019冠狀病毒疾病蔓延引起全球恐慌，許多國家央行降息因應，但中國央行至今沒有顯露出降息意願。路透報導引述中國官員表示，中國物價仍然居高，調降利率可能使社會消費力更雪上加霜。

美國聯準會（Fed）一個月之內兩度閃電降息，調降基準利率目標區間為0至0.25%，逼近零利率，其他主要央行也紛紛跟進。但中國至今只拋出MLF（中期借貸便利）、LPR（貸款市場報價利率），中國央行副行長陳雨露近日在國新辦記者會上，也沒有直接回應中國央行是否降息或降準的提問。

一位接近決策層的專家對路透稱，今年1至2月消費者物價指數（CPI）仍居高點，中國官方相當擔心通膨壓力。雖然豬肉是CPI維持高點的癥結，但其他風險也被忽視，受疫情衝擊，一些生活必需品的價格，如抗疫物資、醫療服務、勞動力的價格會持續上漲，豬肉價格也不一定能降下來。

中國央行前調查統計司長盛松成表示，目前中國的確面臨著物價上漲的風險，在調降利率時必須對此有所考量，他說，「下降（存款基準）利率在中國不一定能夠起到促消費的結果，有錢的人再怎麼降也跟他無關，沒錢的人降了就更不敢消費了」。

此外，房地產也是央行的顧慮之一。盛松成指出，中國政府希望貨幣政策寬鬆後的資金流向實體經濟、流向中小微企業，「但搞的不好，就很容易流向房地產」。中國與美國不同，「美國的實體經濟都是私營部門，利率下降後會馬上會影響到投資的成本和風險，但我們利率下降不一定有用」。

海通國際首席經濟學家孫明春近日在一個論壇上提出警告稱，此次疫情讓供應端、需求端都受到衝擊，但當需求端恢復，如果供應端供應無法滿足的話，可能導致停滯型通膨。

產出下降、物價上揚並存的現象稱為停滯性通膨（stagflation），通常反映為物價與失業率同時上升。

不過，英國金融時報25日報導稱，中國央行已經就調降銀行業存款利率進行了討論。

面對美國聯準會大動作降息，中國央行雖未跟進，但仍有出手。包括定向降準釋放長期資金5500億元，降低銀行間隔夜回購利率至歷史低點，7天期回購加權利率也創下11年新低。同時，實體企業貸款端的成本也在下降。

上述人士皆表示，實際利率持續走低，也產生了寬鬆的效果。陳雨露在國新辦的記者會上也稱，下一階段中國的貨幣政策方向重點在以下幾個方面。一是分階段把握貨幣政策的節奏，二是要發揮好結構性貨幣政策的作用和政策性金融作用；同時，要加大對中小銀行補充資本，發行金融債券的支持，以進一步提升商業銀行整體信貸投放意願和能力。

「最後是要繼續推進貸款市場報價利率（LPR）改革，以此引導貸款實際利率不斷下行，積極引導銀行體系適當讓利給實體經濟。」