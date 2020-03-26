全球金融中心排名大地震 香港跌出前三

大陸國家高端智庫中國（深圳）綜合開發研究院與英國智庫Z／Yen集團共同編制的第27期「全球金融中心指數」（GFCI 27）報告26日發布，全球「紐倫港」金融格局大變動，香港跌下神壇首度至第6位。

新浪財經報導，根據GFCI 27排名，全球金融中心10強依序為紐約、倫敦、東京、上海、新加坡、香港、北京、舊金山、日內瓦、洛杉磯。紐約、倫敦持續第1、2位，不過原本的另外第3強香港已經落隊。

在陸港方面，香港由上期第3的位置滑落3名至第6，鄰近香港的深圳也從上期第9跌出前10。北京維持第7，上海則超越新加坡前進1位至第4。

報告稱，全球頂級金融中心「紐倫港」格局被打破，香港排名首次跌至第6。不僅香港，新加坡也降至全球第5，深圳、杜拜和雪梨無緣前10。

報告指出，全球金融與政治不穩定的情況下，10大金融中心評分普遍出現下降，僅日內瓦有所上升。香港與英國分數下滑幅度最高，均逾30分，英國主要受到脫歐影響。各城市評分下滑也讓彼此差距縮小。

報告也稱，亞太地區金融中心的評分和排名表現不如人意，其中15個中心排名下降，上升的有10個，反映出受訪者對亞太地區金融中心發展的穩定性和可持續性缺乏信心。

金融科技方面，報告稱，中美兩國金融科技優勢突出，紐約在金融科技領域排名第1，北京、上海分居第3、第三，排名前15的金融中心有10個來自中、美兩國，這反映出兩國對金融科技的重視程度得到國際金融界的普遍認可。

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