本(25)日大陸新聞重點摘要如下：

１.美農業部：中美農產品採購取得進展

美國農業部（USDA)和美國貿易代表署（USTR）在美東時間24日表示，中美兩國在實施2月14日生效的第一階段貿易協議的農業相關條款方面已取得進展。

路透報導，在一份聯合聲明中，他們列出了一系列有助於增加美國牛肉、家禽和其他農產品對中國出口的措施，並表示得益於中國關稅豁免措施，美國的食品和農產品出口表現增長。

美國農業部長（Sonny Perdue）表示，這些舉措顯示，中國正在朝著實施第一階段貿易協議的方向前進，美國將繼續與中國合作，希望雙方在討論時看到進一步的改善與進展。

2.陸前兩個月進口美國大豆較去年同期漲近5倍

中國海關數據25日發佈數據顯示，中國今年前兩個月自美國進口大豆610萬噸，年增4.85倍。今年前兩個月，中國自巴西進口510萬噸，較去年同期的690萬噸下降26％；自阿根廷進口180萬噸，與去年同期基本持平。

美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）本月初預計，中國將於春季末與夏季採購美國大豆。根據中美第一階段貿易協議，中方承諾今年將在2017年240億美元的基礎上，至少額外再購買125億美元的美國農產品，明年至少增購195億美元。

3.陸新增47宗境外輸入確診病例

新冠肺炎全球大流行，大陸官方公佈最新數據顯示，截至24日，大陸新增47宗境外輸入確診病例，其中上海輸入19宗，當地沒有新增本土個案；新增死亡4宗，其中1宗來自湖北境外。



大陸國家衛健委官網通報，截至3月24日，累計報告境外輸入確診病例474例。當日新增治癒出院病例491宗，解除醫學觀察的密切接觸者1,215人，重症病例減少174宗。



總體累計方面，截至昨天，累計死亡病例3,281宗，累計報告確診病例8萬1,218宗。現有確診病例4,287宗，累計治癒出院病例7萬3,650宗，現有疑似病例134例。累計追蹤到密切接觸者69萬3,223人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬3,356人。

4.瑞聲科技2019年淨利年減逾41％

在香港上市的蘋果概念股瑞聲科技25日公佈最新財報顯示，公司在2019年營收達人民幣（下同）178.84億元，年減1.36％；淨利達到22.22億元，年減41.45％。

信報財經報導，上述財報顯示，瑞聲科技在2019年第四季營收達53.05億元，年增9.65％；淨利7.57億元，年減27.49％。

瑞聲表示，新冠肺炎疫情已經在全球迅速蔓延，並將繼續對全球經濟造成重大影響，並可能影響消費者對智慧手機的需求，預計今年上半年度出現經濟衰退，持續時間有可能會更長。

該公司稱，由於春節後的等待復工時間變長，價格壓力預期變高，以及消費者對收入降低的預期而影響購買智慧手機的需求，將導致今年第一季的收入、毛利和淨利潤受到不利影響。